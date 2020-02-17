Bii毕书尽8年旧爱爆「赶人分手」内幕！　

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歌手Bii毕书尽14日情人节宣布闪婚，不过对象并非曾交往8年的女友Jessie。在婚讯公开后，Jessie在Instagram上接连曝光往事，引起网友好奇关注。她透过转贴闺蜜留言，透露5月分手的心情，同时爆光了半夜被男方分手、赶走的内幕。

Jessie在15日晚间更新限时动态，PO出一张张感谢闺蜜陪伴鼓励的文字截图，最后则是一张对话截图，友人文中写着：「当时…从韩国出差回来那天，妳半夜拖着行李来我家，红着双眼笑笑地跟我说…分手了！被赶出来！三更半夜没地方去…。」

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Jessie截下朋友的留言PO网，并回覆，「从五月分手到现在，谢谢妳一直在我身边…。」将朋友的话与Jessie的回应连结起来，不免让人联想是否间接透露当时Bii和她在认爱后不到30天就黯然分手了。



另外，Jessie还感谢网友们打气，同时向和自己有雷同感情经验的人说，「我们都要让自己变得更好」，面对部分网友不理解，被酸民批评炒新闻，她以「谢谢你们」回应，并表示「事情的真相只有当事者最清楚」，强调往后不会再针对前任做出任何发言。

值得注意的是，在这些留言中，有网友爆料其实Jessie去年（2019）就已经结识了新男友。而有关毕书尽旧恋情引发的议论，他的经纪人表示，感情的事当事人最清楚，希望别占用社会资源，也希望各自能有幸福发展的空间，并说「这也是最后一次公司针对Bii毕书尽结婚的事做回覆，谢谢关心。」

新闻来源： ETtoday & ETtoday