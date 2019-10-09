 Bii毕书尽首度献唱电影主题曲《远方》！

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毕书尽日前受邀首度挑战大萤幕主题曲，为即将上映的电影《圣人大盗》献唱歌曲《远方》，歌曲不但为电影添加了深刻的人物心境，毕书尽更是与歌曲一见如故，投射了自己从出道开始一路长大成长的心情。忙碌的演出工作外，毕书尽特别主动要求近距离校园演出，希望和学生分享音乐，重温学生时光。

即便没有出演电影，但透过音乐将歌声注入于电影的灵魂之中，毕书尽自己都很期待看到完整的电影。对于这次导演与音乐制作人亲自邀约演唱主题曲，毕书尽不但感到荣幸，谈到歌曲时他表示：“刚收到Demo时，感触特别的多，尤其是歌词的意境让我想到刚出道的自己，那时一心只想飞翔，奋不顾身的勇往直前，到现在回头想想这一路上的颠颇虽然辛苦，有时也会感到挫败或是迷失，那种茫然会让你感到脱离轨道一般，但却必须经历过这样的苦痛后才会获得你想要的答案一样。电影中的权力斗争，像是我们的人生缩影，而我的路途还遥远，还没走到我的终点，但那个远方是我拼了命一直坚持的梦想。“

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近期发表了许多音乐作品的毕书尽，下半年也努力的投入准备各商演活动邀约表演准备中，更特别表示将前进校园，与学生们更近距离接触，除了想把自己的新作品与大家分享外，他特别表示：“很久没回到校园中和大家见面，这次公司和我自己都希望能尽量拉出时间安排校园活动，和学生们可以更近距离的见面，一起分享音乐，出道这麽多年来，有时还是会觉得学生时期是最珍贵的时间，希望透过这样的机会，让我自己也能像回到学生时期，无忧无虑的享受当下。“

资料&照片来源：环球音乐