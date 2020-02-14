Bii毕书尽“谢谢老天让我遇到想共度一生的人”宣布结婚，新娘身份曝光，并非8年粉丝

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Bii 毕书尽情人节晚上透过脸书宣布结婚消息，写道“谢谢老天爷让我遇到，这辈子想要共度一生的人。我想牵紧跟她一起，走到人生的下半辈子。” 据悉，Bii和老婆交往不到一年，是透过朋友介绍认识，因觉得“既然感觉对了，今年结婚，明年结婚有差别吗？”，也澄清女方并未怀孕。无论任何，还是要恭喜Bii啦！

他在脸部宣布喜讯，写道“在这特别有爱的日子，也想跟所有爱我的BF家人，跟支持我的大家说些话。公司在这10年来ㄧ路上支持我，陪伴我，这件事也不例外。经过深思熟虑后，还是想跟大家说，因为你们都是我重要的家人。” Bii也感谢粉丝、家人的支持和祝福，“谢谢家人们与支持我的人，ㄧ直以来的关心与祝福，想在今天跟大家说，我们结婚了。”

据台湾媒体《ETtoday星光雲》报导，新娘并非曾经爱情长跑8年的粉丝女友Jessie。Bii经纪人也证实，Bii和老婆交往不到一年，女方圈外人，是甜美型的女生，年纪相仿，会突然宣布结婚，只是因为觉得感觉对了。同时经纪人也澄清女方并未怀孕，也并非今天登记结婚，详细时间不清楚，也还未知是否会宴客。Bii因护妻心切，全都不透露，也暂时没打算让爱妻曝光。

Bii毕书尽选择在情人节公布喜讯，也让粉丝和媒体替他感到高兴，纷纷送上祝福！