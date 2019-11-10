BIGBANG太阳与大声退伍！太阳手写信曝光：“我也会成为暖暖的照耀着你们的太阳”

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韩国天团Big Bang成员太阳与大声分别于去年3月12及13日入伍，终于在今日于韩国京畿道龙仁市的陆军地上作战司令部参加退伍仪式，今早龙仁市的体感温感低至1.3度，但仍有数千名来自世界各地的粉丝一早冒寒到现场迎接偶像。

据外媒报导，太阳与大声两人从军营步出后，便一起向记者及粉丝做出敬礼手势，他们轮流发表退伍感受。太阳说：“在军队里面度过了很有意义的时间，感谢20个月来带领我的干部和战友们。”

大声就表示在服役期间学到很多东西：“入了军队，令我感受到很多东西，在平时社会生活那里感受不到的，我想和一齐捱苦上网战友说，我还很爱你们呀！”

太阳与大声之后走近粉丝堆打招呼，又向他们派发零食及亲手写的明信片，感谢他们一早前来迎接。

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“满身乌云的离去，狂风暴雨看起来会冲散一切，但现在你们仍然在吧，就像在任何时候都会在同一位置准备着再次照亮世界的太阳一样，我也会成为暖暖的照耀着你们的太阳，我相信在我们日后走的路上，会开出更茁壮更美丽的花朵。”（翻译取自网络）

不过关于组合之后如何发展，目前还不清楚。此次大声与太阳在接受媒体采访时也是透露了一些相关消息，太阳在接受采访时表示“现在好像是需要很多智慧，我们之间也是会讨论，真的很想把好的一面展现给大家，总之我一定会更加认真的，把大家因为我们在服役期间没能看到的全部展现出来”。

一起来看哥哥们退伍的现场报道吧！

资料来源：东方日报、新浪娱乐