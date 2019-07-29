BIGBANG大声名下房产又被曝涉毒！

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BIGBANG成员大声的名下所有大厦涉黄一事越演越烈，又被爆出存在毒品交易的丑闻。

根据韩国ChannelA电视台独家报导，大声名下大厦内经营的娱乐场所中涉嫌有毒品流通。 记者佯装成顾客，表示要买大麻时，店家并未拒绝，称“会帮你找一下，卖的地方我都知道，你短讯留个电话给我。 ”夜店职员替顾客从毒品商贩手中购买毒品的形式，仅秘密地向VIP顾客提供。

另外据悉，韩警方於3月份就收到了该大厦记忆体在毒品交易的举报，根据警方消息，当时举报者表示“（大厦）5层有人从海外购买了毒品，顾客们正在吸“。 警方调查了大厦的管理人，但并没有发现什么疑点。

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在名下大厦涉黄的报道公开后，正在服役的大声就发表了公开声明，为引发争议道歉，称他在买了这栋建筑后没多久就参军，因此在租户的管理上有所疏忽，对此他感到非常抱歉。 还表示，现在他名下这栋房产的租户有不少是在他购买该房产之前就已经入住的，所以他本人也没有发现部分租户的违法行为。 他将尽快对已确认有违法行为的租户采取法律措施解约并追究对方的责任，同时也将负起作为房主疏於管理的责任。

然而，夜店店主却是不同的立场。 ChannelA采访了部分夜店店主，他们称：“大声方面竟然说什么都不知道，这让我们觉得很莫名其妙。 他怎么肯恩更不知道？ 代理人还来了我们店，一起在包厢里谈事情。 你们都不知道这里来过多少艺人，有很多都是大声认识的。 “店主们还表示他们一度担心如果外界知道大厦主人是艺人的话，会被查得更严，因此如果对方肯出装修费用的话他们愿意离开，但却被大声方面拒绝了。

资料来源：KSD韩星网