娱乐 Entertainment明星 Celebrity BIGBANG四人形态强势回归！ 4月份世纪同框美国音乐节舞台 by Tofu 3 January 2020 written by Tofu 3 January 2020 Advertisement 韩国团体BIGBANG 2019年经历成员胜利自行宣布退团，从军的4人也陆续于2019年底退伍。正当粉丝都在猜想他们是否可能回归乐坛，2020捎来了好消息！ Advertisement 1月3日爆出好消息，他们确定重新站上舞台，将出席4月的美国科切拉音乐节（Coachella）！好消息不但让VIP粉丝振奋，连沉寂已久的YG也复活了！ 科切拉音乐节在官网公开了今年演出阵容，让粉丝震惊的是居然BIGBANG的名字出现在上面！他们将在今年4月的10日与17日两天站上科切拉音乐节舞台。 资料来源：ettoday Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 鼠年本地贺岁电视剧——《花式告白食分》 next post 朴叙俊、IU将合作新电影 粉丝激动敲碗：这一对超可以！ You may also like 「紫蔡组合」邓紫棋惊喜同台蔡依林！ 粉丝惊呆：这神仙组同框看到直接跪下去 4 January 2020 朴叙俊、IU将合作新电影 粉丝激动敲碗：这一对超可以！ 3 January 2020 鼠年本地贺岁电视剧——《花式告白食分》 3 January 2020 女神金泰希产后回归第一炮！韩剧《Hi Bye， Mama！》2月播出！ 3 January 2020 章子怡甜晒照片 官宣元旦平安生子：2020年1月1日，我们的生命中多了一个他 3 January 2020 宋仲基正式加盟新东家！今年至少有2部大制作！ 3 January 2020 《小美好》、《小时光》续作要来了！《致我们甜甜的小美满》预告曝光！ 3 January 2020 61岁玛丹娜牵小36岁嫩肉男友！ 只比自己女儿大2岁 3 January 2020 《歌手2020》首发名单揭晓，这个阵容绝了！ 3 January 2020 「这是最后一次了」1月3日具荷拉冥诞 哥哥发文：祝福你在那里只有开心幸福 3 January 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.