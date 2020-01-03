BIGBANG四人形态强势回归！ 4月份世纪同框美国音乐节舞台

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韩国团体BIGBANG 2019年经历成员胜利自行宣布退团，从军的4人也陆续于2019年底退伍。正当粉丝都在猜想他们是否可能回归乐坛，2020捎来了好消息！

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1月3日爆出好消息，他们确定重新站上舞台，将出席4月的美国科切拉音乐节（Coachella）！好消息不但让VIP粉丝振奋，连沉寂已久的YG也复活了！

科切拉音乐节在官网公开了今年演出阵容，让粉丝震惊的是居然BIGBANG的名字出现在上面！他们将在今年4月的10日与17日两天站上科切拉音乐节舞台。

资料来源：ettoday