Bella Hadid和The Weeknd又分手了

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超模Bella Hadid和饶舌歌手The Weeknd自2015年4月交往期间已经分手过一次，2018年7月宣布再度复合后，感情如胶似漆，最后干脆开始同居，更传出两人的婚期已近，准备步入婚姻。但Bella Hadid和The Weeknd日前又传出已经「正式分手」，第二次分开但却保留再复合的可能性，让外界看得一头雾水。



知情人士透露：「Bella Hadid和The Weeknd已经正式分手。」表示「距离」是两人分手主因，由于双方到处旅游，又一直错开见不到面，造成彼此身心灵已经不在同一个世界，产生了摩擦。另外知情者也补充说道：「Bella Hadid现在正忙于准备时尚週，而Abel（The Weeknd本名）也都专心在做音乐和他的第一场演出。」

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据悉，Bella Hadid和The Weeknd是在2015年4月第一次在一起，1年半后，于2016年11月分手，最终又在2018年7月再度复合，10月开始同居，更总是在IG放闪晒甜照。两人如今又再次分手，众人都认为，这对欢喜冤家过不到半年又会再度复合。

对此，另一位知情人士透露：「两人希望等双方都准备好了，再重新开始。在此之前，他们会将重心放在各自的事业上。」由此听来，两人并没有把话说死，粉丝也认为，Bella Hadid和The Weeknd再度复合只是时间长短的问题。

新闻来源：Ettoday