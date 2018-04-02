Bell宇田 最新作品《主角》不再是对她开的“玩笑”？

《主角》MV特别邀请与不同形色“主角”勇敢做自己！

对你/妳說 “就算世界再大，但在你自己的宇宙里，你始终都是一个主角”

感染力超高的暖声女歌手Bell宇田最新单曲《主角》MV特别安排在愚人节“前夕”亮相！正式版MV选在这天亮相的原因是因为这首歌是她用了五年堆砌而成的一首歌。苦等5年，真真实实推出了这首最新单曲《主角》！这对Bell宇田来说是对她自己更新的印记与成长，不再是对她开的“玩笑”，确切的带着新作品与大家见面！

《主角》里头特别寻找了二十多位城市中形形色色的人物来拍摄这支MV。制作团队也花了大概3个月的时间寻找拍摄对象。 MV里头的人物确实是找来了拥有自己不同亲身经历的社会人士，他们也经营着不同的的角色，担任着不同的身份。每一位都有属于自己的梦想，展开自己的精彩人生，做自己人生中的主角！

Bell 宇田用了五年才明白，原来在这城市中，失望的不是只有你一个人。犹如《主角》的歌词所呈现的，不管对也好，错也好，你的世界就是你自己的舞台。你站在舞台中心，承担着一切的好与坏，并且义无反顾地不停走下去。就算世界再大，但在你自己的宇宙里，你始终都是一个主角。

最新单曲《主角》推出后，广为乐迷所爱与好评。立刻给大家看看如此用心拍摄的《主角》MV吧！