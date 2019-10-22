Baby主持念错名　网友骂「垃圾」粉丝忙道歉

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现年30岁的Angelababy（杨颖）除了是模特儿﹑演员﹑综艺节目主持人的身份之外，近日更担任大型晚会主持人，联同欧阳娜娜﹑关晓彤﹑华少等人齐齐主持《2019浙江卫视秋季盛典》。没想到主持经验丰富的她接连犯了两大错误，随即引起网友辱骂「演戏垃圾﹑主持垃圾」，搞到她的粉丝纷纷跳出来为她解释道歉，望大家可以原谅Baby。



当晚Baby身穿一袭水蓝色流苏礼服，非常优雅漂亮，露出香肩的她站在年纪比她小的欧阳娜娜﹑关晓彤旁边一点儿都没有输掉。可是当她一开口主持，念赞助商时就出错，瞬间令人大打折扣，场面也因此变得非常尴尬。

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除此之外，可能是Baby太过紧张，在某个环节介绍表演嘉宾出场的时候，她竟然将嘉宾「侯明昊」误读成「黄明昊」，而她当下自己却没有意识到犯错。事后她才在微博向侯明昊道歉，贴出一张与侯明昊﹑黄明昊的合照说道：「明昊，对不起。召唤来了另一个明昊。」而此贴文亦也引来侯明昊回应：「double明昊，总之都是hmh。 baby姐早点休息哈。」心情似乎不太受影响。

然而不少网友见到Baby接连犯下两大错误都疯狂指骂她，更直言她除了长相之外就是一无是处。大家纷纷在微博留言：「演戏垃圾」﹑「主持垃圾」﹑「干啥啥不行」…认为她只是适合于综艺节目。而为了平息大家的愤怒，Baby的粉丝也不断跳出来为她道歉解释，望大家原谅她的口误：「对不起对不起」「紧张了真的抱歉」﹑「是太紧张了」…望大家可以理解。

新闻来源：hk01