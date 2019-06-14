B.I 吸毒靠李昇勳掩饰 韩瑞希被威胁封口

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韩国男团iKON的22岁队长B.I，早前被爆在2016年曾涉毒，透过同门师兄T.O.P的前女友韩瑞希购买迷幻药，不过警方当时没有对他进行调查。被爆涉毒后，B.I为事件道歉并表示会退出组合，其所属的YG事务所也表示和B.I解约。

韩媒今日再爆料，指当年韩瑞希被警方拘捕前的两个月，B.I在YG内部的毒品检测中呈阳性反应，当时同门的男团WINNER成员李昇勳就联络韩瑞希，试图要韩瑞希对B.I涉毒一事保密。

据悉，韩瑞希在2016年6月1日收到李昇勳的联络，李昇勳通知她B.I的验毒结果，叫韩瑞希到YG公司附近见面，商讨如何解决事年。不过当韩瑞希到达约定的地点后，一名自称是受李昇勳委託的男子K某就出现在现场，叫韩瑞希一定要保密B.I吸毒一事。

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两个月后，韩瑞希因为涉毒被警方拘捕，她当时接受警方调查时，承认曾经将毒品交给B.I。韩瑞希结束第一次调查回家后，K某联络韩瑞希并安排她跟YG老闆杨贤硕见面，当时杨贤硕要韩瑞希推翻口供，指公司定期对艺人进行毒品检测，查出呈阳性反应的艺人，会被送到日本「清除体内毒品」。最终韩瑞希在杨贤硕的威逼下，推翻之前的口供，警方亦没有对B.I进行任何调查。

韩瑞希今天凌晨在网上发文，表示她没想到自己是举报人的事情会这麽快就被公开，虽然她现在感到害怕，但是不会再逃避，指如果警方重新调查B.I涉毒案，她一定会诚实配合警方调查。