“AWAKEN转捩点-大型摇篮手创作歌曲发表演绎会”

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简介

马来亚大学华文学会“大型摇篮手创作歌曲发表演绎会”，简称“大摇”，是马大亚大学华文学会的年度四大特别活动之一。大摇提供在校的马大生一个能够尽情施展音乐才华的平台。当晚，大摇歌手和乐手会以完整音乐团体的方式发表及演绎原创歌曲。除此之外，当晚还少不了舞蹈团的精彩呈现哦！

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大摇 2019 主题是“AWAKEN转捩点”，歌曲元素有挫折、迷茫、恐惧、抉择、崛起、希望和美好。这寓意着人生的每一个转弯都有自己的故事。不一样的道路，不一样的出口，不一样的结果。在这些过程中我们是否常常会遇到解决不了的瓶颈。那这时候是什么又能成为我们的转捩点呢？

大摇 2019 将在来临的4月24日(星期三) 晚上7时正，在马大东姑大礼堂 (DEWAN TUNKU CANSELOR) 隆重引爆！大摇现正火热售票，一张入门票的票价为 RM10。在校生可向大摇筹委购票，而外校生与公众人士则需从网上购票，仅限250张入门票哦！若有意购票，请浏览：https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeLfRMb41BB9cvPa…/viewform… ，或联络相关负责同学：王慧菁 014-7432507 或 林嘉仪 018-2314131。

敬请留意大摇的官方面子书 @大摇DaYao – 大型摇篮手创作歌曲发表演绎会 DaYao Song Composing Concert 与 Instagram @dayao_um 以获取最新资讯！

4月24日，大摇约定你！