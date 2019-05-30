AV恋公开！Jolin前男友锦荣热吻Akemi

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溷血名模香月明美（Akemi）日前被《苹果新闻网》独家直击和锦荣（Vivian）两人在信义区美食街搂肩、抚脸又讨吻，最终两人还不顾公开场合，放送「唇」情热吻。只是，从2017年开始就传绯闻的两人，儘管频频被《苹果》捕获晒爱，但始终不正面承认「AV恋」，昨日《苹果》趁Akemi示范珠宝、腕錶品牌萧邦（CHOPARD）新作，独家专访Akemi，面对被拍到热吻，让Akemi终卸心防，点头认了恋情，还说「公开了，那大家以后不会再问了吧」。对此，锦荣也表示，我们的确正在交往中，感情经营不易，请大家多给我们空间，一切尊重女方发言。

锦荣自2016年11月与天后蔡依林（Jolin）分手后，Akemi堪称成为与他同框率最高的女星，从两人一起健身、逛卖场、夜市都可见黏TT身影，但每次被问恋情，总以好友互称，堪称「万年好友」，但如今大方认爱，Akemi表示「与锦荣认识约10年，但两人交往不到1年」，谈及这她还一度想用中文不好、听不懂含煳带过，但随后也认了，还笑称「手很溼」，但坦承就喜欢锦荣的「聪明」，最近很开心。

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但为何是聪明，不是身材？Akemi表示，向来都不是靠身材挑男生的，比起肌肉男，还比较喜欢肉肉男，至于与锦荣在一起，Akemi表示，只要锦荣在台湾，两人就会每天一起健身，被问到被《苹果》拍到亲亲当天似乎面有愁色，Akemi坦言，当时在吃着自己准备的健身餐，吃了半年，而且不吃肉，当然脸色不好看。

虽然公开，但Akemi直言，不需要锦荣送东西给她，自己可以买自己的，更说，锦荣至今只送过她一个运动水壶，至于自己则没送过锦荣东西，她解释，自己15岁开始就学会独立，连父母都不依靠了，为何要靠锦荣？ 但锦荣目前时常在中国工作，Akemi虽承认分隔两地不会有不安全感，两个人在一起就是要信任彼此，但也坦承「不喜欢远距离恋爱」，她解释，远距离恋爱可能会让爱情澹了，问她如何排解？她笑称「靠运动」，还说「就算两人不在一起也没关係，我们还是朋友」。

其实早在2017年，锦荣就曾吐露与Akemi「蛮契合」，儘管Akemi屡屡被问到与锦荣关係，都以「Gym Buddy」（健身麻吉）、「男的朋友」、「好朋友」，但从两人似老夫老妻的互动，到如今公开恋情，似乎一切都不意外了。

资料来源：台湾苹果日报

日期：2019年5月30日