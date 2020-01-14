Anne Hathaway秘产2胎回归影坛！瘦身速度惊人！

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奥斯卡影后Anne Hathaway2012年和交往4年男友Adam Shulman结婚，2016年生下儿子Jonathan Rosebanks，时隔3年，她在7月25日又公布怀第二胎喜讯，并在2019年底秘密产子。她近日出席活动，惊人恢复状态让人不敢相信她才刚生完小孩，网友看了都大赞：「太美了！」

Anne Hathaway近日参加美国广播影评人协会颁发的「评论家选择奖」（Critics’ Choice Award），更是以《摩登爱情》（Modern Love）入围「最佳电影电视女演员」。

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她当天身穿一袭金色亮片礼服，就像希腊神话中走出来的女神，一出场就成为镁光灯焦点。胸前深V开到肚脐，大秀浑圆半球，就算才刚生完小孩胸型依旧挺翘。

安海瑟薇一转身，露出紧实纤瘦美背，让人不敢置信已经是2个孩子的妈，一头长发和精致妆容狂炸女神光芒。

她相当保密第二胎出生时间，2019年12月被拍到和老公带着刚出生小宝宝外出，外界推测生产时间约2019年年底。

Anne Hathaway也在IG上传绝美照，配图PO文：「欢迎回归！」产后不到3个月就恢复如此完美状态，让网友都看傻眼惊呼：「妳看起来好完美」、「女神」、「妳美到就像个不真实的存在！」

新闻来源： ETtoday