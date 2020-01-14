主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment Anne Hathaway秘产2胎回归影坛！瘦身速度惊人！
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

Anne Hathaway秘产2胎回归影坛！瘦身速度惊人！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
Anne Hathaway秘产2胎回归影坛！瘦身速度惊人！
Advertisement

奥斯卡影后Anne Hathaway2012年和交往4年男友Adam Shulman结婚，2016年生下儿子Jonathan Rosebanks，时隔3年，她在7月25日又公布怀第二胎喜讯，并在2019年底秘密产子。她近日出席活动，惊人恢复状态让人不敢相信她才刚生完小孩，网友看了都大赞：「太美了！」

Anne Hathaway近日参加美国广播影评人协会颁发的「评论家选择奖」（Critics’ Choice Award），更是以《摩登爱情》（Modern Love）入围「最佳电影电视女演员」。

Advertisement

她当天身穿一袭金色亮片礼服，就像希腊神话中走出来的女神，一出场就成为镁光灯焦点。胸前深V开到肚脐，大秀浑圆半球，就算才刚生完小孩胸型依旧挺翘。

安海瑟薇一转身，露出紧实纤瘦美背，让人不敢置信已经是2个孩子的妈，一头长发和精致妆容狂炸女神光芒。

她相当保密第二胎出生时间，2019年12月被拍到和老公带着刚出生小宝宝外出，外界推测生产时间约2019年年底。

Anne Hathaway也在IG上传绝美照，配图PO文：「欢迎回归！」产后不到3个月就恢复如此完美状态，让网友都看傻眼惊呼：「妳看起来好完美」、「女神」、「妳美到就像个不真实的存在！」

新闻来源： ETtoday

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

回忆再现！经典日本动画电影《心之谷》确定拍摄真人版！

善心爆棚！李昇基捐款1亿韩元，粉丝再追加！

CHEN女友已怀孕７个月？！SM娱乐公司回应了！

杨丞琳30后的领悟 | 要把勇敢永远带在身上，去追求自己所爱

第92届奥斯卡完整入围名单: 《小丑》11项提名成最大赢家

婚变传2年！黄晓明松口说「所有的感情都会变」

「已经有了想共度一生的女友」EXO Chen突然官宣结婚！SM娱乐证实喜讯

感伤～具荷拉生前未公开MV和写真集曝光！

惊喜！前X1的C位金曜汉有望成为韩剧《学校2020》男主角！

那英手滑「把肖战的金鱼摔地上」！全场笑翻！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More