Angelababy缺席红毯「自己P上去」被酸「躺家里数钱」！

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中国艺人Angelababy原定在7日参加2019费加罗风尚盛典，但因为行程冲突没能到场，工作室为此PO出她和红毯的合成照「远程出席」，结果引发争议。主办单位8日出面替Baby澄清，解释是因为活动改时间才造成此结果，「请大家不要过度解读。」

Angelababy工作室官方微博在8日凌晨PO文，并附上几张照片：「由于行程冲突未能亲临盛典现场，boss Angelababy远程『盛装出席』聊表心意！」照片中，Angelababy穿上华丽露肩礼服，在白色的牆壁前面摆好姿势；最后一张则是合成图片，她被巧妙合成到费加罗风尚盛典红毯上，乍看之下还难以发现破绽。没想到的是，原意是想幽默一下的合成照，却被网友狂酸「躺家裡数钱」、「以后大家都抠图去上班」。

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面对越演越烈的舆论，费加罗风尚盛典主办单位也出面解释：「由于盛典活动时间有变更，导致了行程的冲突。作为MadameFigaro的挚友，我们特别希望在『费加罗风尚盛典』的红毯上留下Baby的倩影。所以以另一种形式，邀请Baby来到盛典现场。」间接解释Angelababy的缺席是因为主办单位改时间而导致，而不是艺人问题。

知道有网友在抨击Angelababy，主办单位也借此声明帮忙缓颊：「感谢Baby对于MadameFigaro的支持，请大家不要过度解读啦。」粉丝更纷纷力挺「本来就是很好的事，为什么要断章取义，太可怕了」、「双方都很有诚意」、「本来也只是开个玩笑的事情，有些人不要恶意这么大了吧」。

新闻来源： ETtoday