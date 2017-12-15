aMEI 张惠妹在京举行全新国语专辑《偷故事的人》亚洲见面分享会

十首新作讲述十段“偷心”故事引发共鸣 “妹神”张惠妹唱歌“偷”故事

睽违三年，aMEI 从分身“阿密特”回归“张惠妹”本身，从千首 demo 中取十首精选推出全新国语专辑《偷故事的人》。Universal Music Group 环球音乐为 aMEI 举办“aMEI 张惠妹《偷故事的人》亚洲见面分享会”。全亚洲百余家媒体及业界意见领袖受邀出席，共同听 aMEI 讲述歌中的点滴故事。分享会上，早已引发强烈关注的全新专辑正式揭幕，宣布即日起正式发行。

百里挑一成就天后“偷心之作” 张惠妹为全新个人打碟《偷故事的人》揭幕

aMEI 新专辑《偷故事的人》，收录的每一首歌几乎都从超过百首 demo 中挑选，真正的“百里挑一”精选成就了这样一张“偷心之作”。倘若我们的人生是一本故事书，张惠妹这三个字，究竟会在书中占多大比重？从1996年张惠妹首张专辑《姐妹》开始，她歌里的故事就成为了我们的故事，陪伴着我们，更引导着我们。因此专辑发行之初，aMEI 不禁发出了这样的疑问：“你们听的究竟是我的歌，还是你们的故事？”而筹备阶段，为了做到最好，对音乐无比偏执、完美主义的 aMEI，对歌词毫不松懈，精雕细琢，斟酌慢熬，甚至不惜延迟发片，就是为了找到唱起来最对味的语汇。“用自己的方式，把动人的故事唱给所有人听。”是这张专辑最初也最终的使命。也正是这样的偏执，才成就了这张由超强大制作团队：周杰伦、林俊杰、艾怡良、蛋堡、Hush、徐佳莹、葛大为、元若蓝、顽童瘦子、黄晟峰、张活宁、小寒共同打造的令人叹服的《偷故事的人》。她说她是一个偷故事的人，也是一个制造故事的人。这张专辑中承载了各种感情，各种故事，无论是从哪里偷来的，现在起，都将成为我们的下一个故事。分享会现场环球音乐大中华区总裁暨执行长张松辉先生与 aMEI 共同为《偷故事的人》启动揭幕仪式，aMEI 喊话乐迷粉丝：“从今天开始公开偷走你的故事，唱进我的歌里！”

对酒当歌祝愿天后“歌如美酒历久弥香” 唱片公司赠送香槟塔期许“妹神”音乐故事源远流长

十首新作讲述十段“偷心”故事引发共鸣 “妹神”张惠妹唱歌“偷”故事

aMEI 全新国语专辑《偷故事的人》“偷袭”又“偷心”，首波主打《偷故事的人》和抒情主打《连名带姓》率先登陆数位平台抢先与广大乐迷粉丝见面。均取得一致好评，网友们纷纷留言分享自己的情感故事。分享会现场，为祝愿“神偷” aMEI《偷故事的人》专辑大卖，唱片公司高层环球音乐大中华区总裁暨执行长张松辉先生、环球音乐大中华区环球中国董事总经理吴佳伦先生、台湾环球音乐董事总经理叶玫君女士、香港环球音乐董事总经理黄剑涛先生、星马环球音乐董事总经理王骏荣先生、环球音乐东南亚区市场策划部高级副总裁 Yvonne Yuen 一起向 aMEI 赠送了一座由19瓶香槟组成的香槟塔！寓示着《偷故事的人》是 aMEI 第19张个人专辑。而最顶层的金粉色香槟则象征着 aMEI 缔造的独一无二的音乐成就。希望“妹神”的音乐作品犹如顶级的香槟王，浓醇甘甜，反复品味回味无穷。“aMEI 有故事，我们有美酒，愿她的音乐细水长流。”

深度对话 aMEI 公开讲述“故事背后的故事” 五组评论人解读五个感人故事

分享会现场，唱片公司环球音乐邀请五组业界资深意见领袖代表，与 aMEI 共同解读新专辑《偷故事的人》歌里歌外的故事。作为整张专辑的开篇之作《偷故事的人》可谓勾起无数听者的回忆，道破了心思。科尔沁夫评价“艾怡良与张惠妹两代歌后的搭配为我们定义了这个世代的动人情歌，aMEI 不仅仅是歌声的载体，更是我们情绪的寄托。”《连名带姓》可以说是唱出了每个人曾经的爱情，著名 DJ Mr.Q 听后感叹：“如此有辨识度的杰伦歌曲也只有 aMEI 可以呈现的独具特色了，葛大为的歌词也比重就轻的撩拨我们心里久久难忘的思念。”著名音乐人董冬冬、陈曦夫妇点评了歌曲《坏的好人》，“木吉他的声音撩拨心弦，aMEI 也完美的将小寒孤绝的词藻呈现的直抵内心。”关于《身后》，作为专辑的终极催泪情歌，“跳脱出小情小爱，而着眼于社会问题，不仅仅是‘我在你身后’，也是关于死亡这个话题的思考，词曲搭配后孤绝与温暖这样的矛盾相容呈现，极具冲击性。”乐评人梁晓辉如是评价。而乐评人三石一生沉浸在《你说了算》的新鲜感中“全曲融合了复古、Trap、嘻哈、摇滚、R&B 等多种元素，创作者激荡出多种可能将打造华语歌曲的全新风貌”。

“aMEI 张惠妹《偷故事的人》亚洲见面分享会”在歌与故事的交错下完美结束，而重视乐评力量的 aMEI 在分享会后也积极参与酒会中与来自全亚洲的媒体及业界意见领袖交流。《偷故事的人》十首歌曲讲述十个故事，你听到了那些熟悉的情节了么？全新专辑现已全面发行。目前，张惠妹新专正在各大数位平台热销，邀你一同感受“aMEI的歌，我们的故事”。