aMEI张惠妹在《声入人心》分享《杜兰朵》演出经验

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中国美声选秀节目《声入人心》第二季，天后aMEI张惠妹的加入让观众看到她在流行乐坛之外的隐藏实力，特别是在《声入人心》节目后台的即兴清唱，一首高难度的经典歌剧《公主彻夜未眠》影片曝光，被不少网友调侃“天后技痒难耐”，有网友留言称：“节目不让出品人唱歌，姐憋坏了。”还有人称讚“随便一开口就是演唱会水准！”

作为华语乐坛的代表人物，张惠妹的加入不仅凭藉自身影响力向大众传达美声音乐，也用专业的演出经验帮助学员让节目更加吸睛，而她在节目上也难得的分享参与《杜兰朵》音乐剧的心情，她表示，“首演时我紧张到提著高跟鞋在后台走来走去，所以我非常能够感同身受成员们的紧张。”

张惠妹是华语流行音乐界的传奇人物，甚至也是许多歌手的偶像。节目开播两集虽然暂无她的表演片段，但是她对音乐的热爱难以按捺。在节目开播记者会现场，张惠妹在主持人高天鹤的邀请下清唱《If Only》惊艳全场。而后在梅溪湖大剧院后台更是即兴开嗓清唱超高难度歌曲《公主彻夜未眠》，演唱片段在网络上掀起转发热潮，超高音轻鬆Hold住的演唱实力证明其出品人身份当之无愧！

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在第三集节目中，张惠妹难得地分享了她演出音乐剧《杜兰朵》的经验：“我唱过59场《杜兰朵》，首演之前我紧张到穿著衣服、提著鞋子，在后台一直走来走去，真的太紧张了。”张惠妹透露，当时的她在脑中反覆思考等一下要说什麽、唱什麽。 “我手上提著高跟鞋来回走，然后大家喊 ”公主！公主！你要去哪儿？”“张惠妹表示，正是这样的切身体验，让她如今对《声入人心》舞台上的学员们非常能感同身受，因为“音乐剧真的非常难！”在华语乐坛地位不言而喻的张惠妹，台上霸气，私底下却是个暖萌的小姐姐，以分享切身演艺经历的方式激励学员，点评中的细腻巧思十分有爱。

《声入人心》是一档以美声为主线的音乐节目，对出品人要求向来颇高。作为流行乐和音乐剧的桥樑，张惠妹以丰富的舞台演艺经验助力成员，并凭藉自身强大的影响力让美声音乐能更轻易的走进大众生活，而这也正是她担任《声入人心》出品人的初心与意义所在。据悉，张惠妹将在之后的节目中正式开唱，与成员搭档演出，向观众呈现美声与歌剧的。

资料来源：环球音乐