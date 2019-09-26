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Alvin锺瑾桦10月受邀前往韩国担任《2019 Asia Song Festival》的表演嘉宾

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
Alvin锺瑾桦10月受邀前往韩国担任《2019 Asia Song Festival》的表演嘉宾
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Alvin锺瑾桦受邀前往韩国担任《2019 Asia Song Festival》的表演嘉宾。 活动还有其他表演嘉宾包括来自韩国的歌手 WINNEREric NamApril，来自越南的VCT，来自泰国的Jannine Weigel，来自菲律宾的 BRWN 以及来自澳洲的 Dami lm

自2004年，Alvin非常荣幸地成为第四位马来西亚歌手受邀担任《Asia Song Festival》的表演嘉宾。往年担任过《Asia Song Festival》表演嘉宾的马来西亚歌手有林宇中（2008），光良（2010）和Asmidar（2017）。

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“受邀在《Asia Song Festival》表演确实感到非常地荣幸。自从几年前听说了这音乐节后，我就一直梦想希望有机会能在这大舞台上表演，但那时候觉得有点遥不可及。“ Alvin说。他还补充 “出道后，我一直都有关注韩国音乐，也看过好几场韩国艺人的现场演出例如BigBang2NE1EXOBlackPinkNU’EST等。他们的表演总 是令人感到赞叹，不但让我对表演上有了新的启发，也给予我灵感去规划自己以后的音乐会。老实说，我仍然不敢相信我今年会参加Asia Song Festival！”

Alvin锺瑾桦目前正在筹备他的全新马来语单曲，除此之外，早前也完成了一部贺岁电影《财神2020》(暂定电影名称)，将会在明年农历新年期间上映。

2019年Asia Song Festival将于10月11日在蔚山综合体育场 (Ulsan Complex Stadium) 开幕，为期两天，届时还将有一系列精彩的表演。

资料和照片来源：环球公司

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