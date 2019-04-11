AGA与意籍男谈异地恋 2天快闪拍新歌《Tonight》

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江海迦(AGA)推出今年第一首自己作曲的作品《Tonight》，为了表达这份浪漫一夜感觉，更安排到意大利一个小镇拍摄《Tonight》的MV，配合工作档期关係，只用了2日就快闪完成。AGA今次的MV男主角更是一位意籍型男演员，加上意大利靓风景，令到她拍摄时也完全投入在浪漫气氛之中。

AGA与意籍型男穿越时空谈情

MV开首见到坐在古董店的老伯伯老闆，刚路过橱窗的AGA拿起了相机影下此影像，按下快门的同时就穿越至数十年前的时光，与变回年青时的古董店老闆谱上了一段浪漫的异地恋曲。而故事是围绕这两个浪漫主义的人，由天光到天黑穿梭于各个靓景的一天行程，充满甜蜜唯美气氛。例如一间当地的旧式戏院，AGA在戏院内弹着古典钢琴，他就是唯一在欣赏的观众。而故事的结尾亦是一个开放式结局，给观众留了想像的空间。

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『执生』挑战先拍MV再录音

而今次拍摄更挑战一个『特别任务』，AGA先拍MV，回港才处理编曲部份及录音，把平日有歌才拍MV的程序调转，原来是因为遇上困难之处，在出发途中才收到歌词的最后定稿，AGA就以音乐来配合幻想中的浪漫空间拍摄，对她而言这亦是一次既特别又新奇的尝试。

寻回爱情裡最难忘一夜的回忆

《Tonight》由AGA亲自作曲，林若宁填词，Johnny Yim编曲，舒文担任监製。新歌是个真正关于『爱情』的爱情故事，因为现时都市人的爱情观当中可能太多计算、对未来的规划，往往忘却了爱情的本质。AGA就希望透过《Tonight》能让大家寻回情感中那份最纯粹的爱恋，让这份爱成为每个人一辈子回忆中最难忘的一晚。AGA《Tonight》MV即将上架，敬请期待。

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：2019年4月11日