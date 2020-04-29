91岁阿嬷为警察烹调感恩节大餐长达40年！警察送上了一份感动生日礼物~

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美国一名阿嬷Adele Ambrose自1970年开始，就为纽约州警察烹制感恩节大餐，风雨不改，长达40多年。日前这名阿嬷迎来她91岁生日之际，一群警官和消防员也为她送上非常感动的礼物。

视频可以看到头戴皇冠的阿嬷，在一列消防车和警车经过发出响笛声时候，脸上的表情令人非常感动。

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Always special when we can say thank you back. For 40 YEARS, Miss Adele Ambrose cooked Thanksgiving dinner for Troopers at the Hampton Bays/Riverhead barracks. She just celebrated her 91st birthday. We were proud to be part of her parade after all she has done for us. Posted by New York State Police on Thursday, 23 April 2020

阿嬷的女儿Dawn表示，她父亲是一名技工，帮忙维修警车，当时心血来潮就邀请一群警官前去他家享用感恩节大餐，自此每一年就延续了这享传统。这名阿嬷现在虽然年事已高，眼睛失明加上中风，但记忆力却很好。

对此，纽约州警局也将视频放在脸书上，表示感到非常荣幸。

新闻摘自：CNN

照片摘自网络