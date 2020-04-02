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90岁阿嬷大爱~ ”我活得那么久了，已经很幸福了，把呼吸器留给年轻病患”

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
90岁阿嬷大爱~ ”我活得那么久了，已经很幸福了，把呼吸器留给年轻病患”
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究竟要经历过什么才能做出这样的决定。。。“请把呼吸器留给年轻病患，我此生已足矣！”

根据英国《每日邮报》报导，一名90岁住在比利时的婆婆荷雷儿兹(Suzanne Hoylaerts)，在3月20日确诊感染新冠肺炎而住院，但她却拒绝治疗，不愿意戴呼吸器。 她对医护人员说：“我OK，先救年轻人，把呼吸器留给他们。”

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荷雷儿兹确诊住院后2日，病情急转直下，最后不幸病逝。 荷雷儿兹最先出现食欲不振以及呼吸急促，之后送医检验确诊染疫，但因为荷雷儿兹必须进行隔离治疗，她无法与亲人见面和接触。

 

而在治疗期间，荷雷儿兹一度拒绝戴呼吸器，拒绝进一步治疗，她向医护人员说：“我活的那么久，已经很幸福了，请把呼吸器留给年轻病患，我此生已足矣！”但令人难过的是，荷雷儿兹在住院后2天，病情恶化病逝，她的女儿茱蒂丝(Judith)难过地说：“因为妈妈染新冠肺炎，我没办法和她说再见，甚至连丧礼，我都无法参加。”

茱蒂丝也表示，妈妈染疫一事，一直让她们全家人都耿耿于怀，甚至怀疑。 因为荷雷儿兹没有旅游史，并乖乖遵照政府的限足令待在家，她们真的想不出来，母亲到底是如何染上新冠肺炎的。

文字摘自：ViralCham

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