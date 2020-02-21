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澳洲一位母亲近日忍痛录下一段让她心痛不已的视频，视频中只见她9岁患有侏儒症的儿子，因长期在学校饱受同侪霸凌，哭喊「想自杀」。母亲特别上传此视频希望可以寻求更多帮助，同时也想家长们意识到校园霸凌的严重性。

据外媒《BBC》报导，雅拉卡（Yarraka Bayles）19日到学校接儿子昆汀（Quaden）时，「亲眼目睹儿子被霸凌」。去年，亚拉卡曾表示儿子三年前第一次试图自杀，“我非常惊讶，他当时才6岁”。这次她再也容忍不了，录下儿子崩溃画面，痛心表示「我要让每个人、每位父母亲、老师知道，这就是霸凌造成的伤害！」

在视频里以颤抖地说着「我需要更多很好的建议，我也想让人们知道这对我们的家庭有多大的伤害。」

影片曝光观看人次高达1900万人以上，网路上立刻发起「停止霸凌（StopBullying）」活动，不少民众都纷纷鼓励昆汀「要坚强！」甚至连Hugh Jackman也PO影片为他加油打气。

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另外，同样也患有侏儒症的美国知名演员布来德（Brad Wiliiams），更是为昆汀发起募款活动，金额已超过美金13万（约台币390万），将用来赞助昆汀一家前往迪士尼乐园游玩。

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资料来源：星洲日报、ettoday