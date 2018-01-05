8种方法让家中的Wi-Fi信号变强

你是不是经历过这样的状况：在家中上网一段时间之后，有时会觉得上网速度突然变得很慢；或是观看影片看到最精彩的片段，影像突然定格不动了；或是开一个网页要比平常打开的时间久，或是根本就无法进入网页。

8种方法让家中的Wi-Fi变快、信号变强

1、重新摆放Wi-Fi的位置

大部分人会因为路由器（Router）难看或者挡路而把它们藏起来，但把路由器放在壁橱或者柜子里会降慢WiFi的速度：墙壁和门会削弱并吸收信号。在家里找一个中心位置，将路由器放在桌上或者书架上。因为有些路由器的设置是向下发射wifi信号，因此将它放在里地面高一点的地方能将WiFi信号分配到你家里各处。

2、远离家电和金属物品

微波炉、无线电话、日光灯甚至是你邻居的路由器都可能会干扰你的WiFi信号。为了减少这种干扰，把你的路由器放在离家电远一点的地方并将它设置为一个不同的无线频道和频率。因此，应该避免将路由器放在金属物品附近，它会吸收信号强度。

3、运用最新Wi-Fi技能

更新固件是一件很烦很耗费时间的事情。但如果你有一个版本较老的路由器，这些更新能确保你的路由器软件一直处于最佳也最高效的运行状态。最好每隔一段时间就买一个新的路由器。确保网络高速疏通的一种办法即是运用最新的固件。在WLAN协议中，802.11n的速度显着高于802.11a、802.11b和802.11g。但必定注意，若是想要晋升速度，必定要一起装备802.11n的网卡和无线路由器。

4、调整路由器天线

大部分路由器顶部都有两个可调节天线。当wifi信号与设备内部天线平行时，wifi信号最好，笔记本里的内置天线是水平的，台式机的内置天线是垂直的。手机里的内部天线方向各不相同，这取决于你拿手机的方式。保持天线彼此垂直能确保你的手机和笔记本都能收到信号。

5、利用铝罐/锡箔纸

汽水罐里的铝能反射并延伸路由器的信号。 若是你的路由器掩盖不到较远的当地，你能够DIY一下，添加无线信号的掩盖面积。最受欢送的DIY诀窍即是运用锡纸、铝罐或不锈钢滤盆来增强信号。尽管作用不会太夸大，但至少不必费太大力就能添加一点信号掩盖面积。

第一步，喝完汽水罐后洗干净罐子。接着剪掉易拉罐底部，切开顶部但不完全移除顶部，如图所示。接着将处理好的罐子放在路由器上即可。

6、用密码保护你的网络

由于家用WiFi的速度取决于一次性使用WiFi的人数，因此有一个密保性很强的密码很重要。另外，路由器被黑，也会影响无线网络速度，导致不停掉线，电脑中的信息也变得很不安全。定期更换路由器的登入密码可以减少被黑的机会，或是选择可以设定Wi-Fi覆盖范围的路由器，以及选择只允许固定用户连接的路由器。

7、错开上网高峰期

如果在你家里有太多人一次性占用太多带宽，比如打游戏、看视频等等，那么你家里的整体网速就会减慢。试着避开上网高峰期能确保你家里每个人都能用上快速而又流畅的网络。

8、改装一下，增强路由器信号

另一种添加信号掩盖面积的好办法即是装置DD-WRT固件，这样不只能够取得一系列很棒的安保等附加功用，更能增强信号传输。尽管关于路由器来说能够有些风险，但大有些路由器能够在70mW下安全作业，而你也能够在更远处享受到无线网络了。

资料来源：新浪、大纪元

图片来源：网络、Pexels

编辑：淑婷