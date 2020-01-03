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61岁玛丹娜牵小36岁嫩肉男友！　只比自己女儿大2岁

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
61岁玛丹娜牵小36岁嫩肉男友！　只比自己女儿大2岁
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61岁美国流行歌坛天后Madonna就算已经年过半百，不过发言作风依旧大胆、辛辣，恋情更是相当丰富。她近日的新男友也被起底，竟是一位比自己小36岁的小鲜肉舞者，而且仅大自己的女儿2岁！

据悉，Madonna近期结束「Madame X」巡迴演唱会后，在饭店阳台被拍到和一位头顶爆炸头年轻小伙子热情紧拥。男方事后被起底，他名叫Ahlamalik Williams，今年年仅25岁，是一名舞者。

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虽然两人年龄差距很大，不过感情似乎相当甜蜜，日前Madonna还带着男友和自己的小孩们前往海岛国家度假，PO出一大家子快乐出游照。从她发布的照片中可以看见Madonna小鸟依人地靠在小鲜肉男友的怀里，眼神望向镜头充满浓浓爱意，另一张则是两人在船上，Ahlamalik Williams戴着墨镜，露出精壮8块腹肌，Madonna则坐在船板上望向远方。值得一提的是，还大方地在在照片上标记嫩肉男友，配图PO文「向2019年说拜拜」。

对于这段恋情，不少粉丝都纷纷献上祝福：「女王新年快乐」、「你们两个要幸福喔！」但不少网友认为，Ahlamalik Williams仅比Madonna 23岁女儿Lourdes只大2岁，纷纷留言：「不知道妈妈交一个和自己差不大的男友，是什么感觉」、「不敢相信我妈如果也这样」。

新闻来源： ETtoday

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