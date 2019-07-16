57岁周星驰惊爆结婚了！

Advertisement



「星爷」周星驰1980年出道，在演艺圈打滚39年，感情生活虽然精采，跟朱茵、莫文蔚等人都传过绯闻，却始终没有结婚。近日却有香港记者踢爆他其实早就悄悄结婚，且说词非常肯定，让外界又惊又喜，纷纷献上祝福。

香港前娱乐记者「朱皮」最近在微博回答网友问题，被问到「如果周星驰再主演电影的话，票房会怎样？」他竟脱口爆出：「星爷有新婚妻子鼓励，自然会重新然（燃）起斗志披甲上阵。」疑似爆料周星驰已经结婚的消息，引起轩然大波。

Advertisement



有人质疑朱皮的说法，反酸：「如果你能放有可信度的照片，我或许就信了。」朱皮则是回答：「没有如果！」斩钉截铁的语气让人相当好奇消息的真实性，但周星驰尚未对外做出回应。

周星驰出道以来有许多绯闻对象，像是朱茵、莫文蔚、蓝洁瑛等人，而最让他刻骨铭心的一段就是和朱茵之间的虐恋，可惜最后还是错过彼此，他至今57岁都没有婚娶。朱茵曾在节目上被问到周星驰目前是否还单身，突然愣了2、3秒不发一语，后来主持人发现异状，随即换个方式再问，「周星驰没结婚吧？」

没想到，朱茵随即表示，「没结婚不一定是单身」，此话一出观众随即笑着鼓掌，随后她被问及现在是否还愿意接演周星驰的电影，她称自己是个非常重视剧本的演员，现在接戏都是视剧本而定，「但是我认识他，他是一直都没有剧本的人，他是那种一想起了就来的那种人。」该段访谈引来了不少网友关注，不少人认为朱茵的爆料只是在开玩笑，也有不少网友当真。

资料来自：ettoday