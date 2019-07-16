主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 57岁周星驰惊爆结婚了！
娱乐 Entertainment明星 Celebrity

57岁周星驰惊爆结婚了！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
57岁周星驰惊爆结婚了！
Advertisement

「星爷」周星驰1980年出道，在演艺圈打滚39年，感情生活虽然精采，跟朱茵、莫文蔚等人都传过绯闻，却始终没有结婚。近日却有香港记者踢爆他其实早就悄悄结婚，且说词非常肯定，让外界又惊又喜，纷纷献上祝福。

香港前娱乐记者「朱皮」最近在微博回答网友问题，被问到「如果周星驰再主演电影的话，票房会怎样？」他竟脱口爆出：「星爷有新婚妻子鼓励，自然会重新然（燃）起斗志披甲上阵。」疑似爆料周星驰已经结婚的消息，引起轩然大波。

Advertisement

有人质疑朱皮的说法，反酸：「如果你能放有可信度的照片，我或许就信了。」朱皮则是回答：「没有如果！」斩钉截铁的语气让人相当好奇消息的真实性，但周星驰尚未对外做出回应。

周星驰出道以来有许多绯闻对象，像是朱茵、莫文蔚、蓝洁瑛等人，而最让他刻骨铭心的一段就是和朱茵之间的虐恋，可惜最后还是错过彼此，他至今57岁都没有婚娶。朱茵曾在节目上被问到周星驰目前是否还单身，突然愣了2、3秒不发一语，后来主持人发现异状，随即换个方式再问，「周星驰没结婚吧？」

没想到，朱茵随即表示，「没结婚不一定是单身」，此话一出观众随即笑着鼓掌，随后她被问及现在是否还愿意接演周星驰的电影，她称自己是个非常重视剧本的演员，现在接戏都是视剧本而定，「但是我认识他，他是一直都没有剧本的人，他是那种一想起了就来的那种人。」该段访谈引来了不少网友关注，不少人认为朱茵的爆料只是在开玩笑，也有不少网友当真。

资料来自：ettoday

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

美国亲情电影《The Farewell》成功跑出！烂番茄100%好评！

Camila Cabello承认和Shawn Mendes交往中

承认犯下性侵罪，姜至奂正式被解除合约！

「王牌特工」前传电影《The King’s Man》先导预告片和海报曝光！

颖宝回归！赵丽颖产后现身包裹严实

哈哈愿望成真，喜得巨蟹女儿！

日本电影《KINGDOM》5大看点

姜至奂涉嫌性侵案新进展！受害女性报警13次失败！

爆高云翔董璇已离婚！

TFBOYS六周年全新写真 化身制服系男友 网友激动直呼「瞬间被制服了」！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More