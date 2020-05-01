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5月4日开始 有条件性行动管制令(PKPB)重点摘录！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
5月4日开始 有条件性行动管制令(PKPB)重点摘录！
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首相丹斯里慕尤丁在今天早上11点通过电视直播发表劳动节特别献词。并宣布5月4号开始，全国行动管制令转为“有条件性行管令”（PKPB）。允许恢复大部分的商业活动，不过政府会定制严格的指南，预防疫情扩散。

重点包括

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1 全国餐饮业者可以从下周一（5月4日）重开餐馆。业者必须先清洗餐馆和洗碗碟，桌椅至少保持2公尺的距离，让员工和顾客可以有很大空间；至于一人、两人或三个人用餐，则依据桌子，由雇主决定。

2. 允许部分户外运动如打羽毛球、跑步等，但必须保持社交距离。不过，所有涉及身体接触的运动如足球、橄榄球以及室内运动如游泳等将被禁止。

3. 涉及群体活动的商业活动如，戏院、酒吧、俱乐部等娱乐场还是继续不准对外开放。

4. 油站业者必须确保顾客都保持距离以及准备搓手液。

5. 涉及群聚的活动包括宴会、集体祈祷活动继续被禁止。

6. 除了工作之外，一律不准跨州，回乡一样被禁止。

7. 所有学校、学院、大学暂时还无法开课。

8. 政府鼓励居家工作，让员工弹性上班。

9. 行动管制令期间，我国每天损失24亿令吉，至今已高达630亿令吉。

10. 理发店、美容店、斋戒月市集、服装店、自助洗衣店继续禁止。

11. 讲座会、座谈会、电影拍摄、展览会不准进行。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络

 

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