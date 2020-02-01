5月份竟然有6个公共假期！！

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很快的华人新年佳节已接近尾声！相信上班族陆陆续续都已经返回城市开工啦！至于小学和中学的学生们，大部分在年初4或5就已经开学了。享受完了这几天的假期，上班族和学生们一定很期待：”还想继续放假“、”下一次的假期是几时呢？“、”好像去旅行“等。现在，小编告诉你们，只需熬过2月到4月，就会引来6个公共假期！美好的事情是需要等待的！

2020年5月份的公假如下：

Labour Day – 01/05/2020（全国）

Wesak Day -07/05/2020（全国）

Hari Hol Pahang -07/05/2020（彭亨）

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Nuzul Al-Quran -10/05/2020（全国除了柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越）

Hari Raya Puasa -24/05/2020（全国）*

Hari Raya Puasa -25/05/2020（全国）*

Harvest Festival- 30/05/2020（纳闽和沙巴）

Harvest Festival Day 2 -31/05/2020（纳闽和沙巴）

赶快markdown在你的日历吧！！想想要去哪里玩！

照片摘自网络

想知道更多，请浏览：TTN