主页 Home #OneLittleThing生活 Lifestyle 5月份竟然有6个公共假期！！
生活 Lifestyle

5月份竟然有6个公共假期！！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
5月份竟然有6个公共假期！！
Advertisement

很快的华人新年佳节已接近尾声！相信上班族陆陆续续都已经返回城市开工啦！至于小学和中学的学生们，大部分在年初4或5就已经开学了。享受完了这几天的假期，上班族和学生们一定很期待：”还想继续放假“、”下一次的假期是几时呢？“、”好像去旅行“等。现在，小编告诉你们，只需熬过2月到4月，就会引来6个公共假期！美好的事情是需要等待的！

2020年5月份的公假如下：

Labour Day – 01/05/2020（全国） 

Wesak Day -07/05/2020（全国） 

Hari Hol Pahang -07/05/2020（彭亨） 

Advertisement

Nuzul Al-Quran -10/05/2020（全国除了柔佛、吉打、马六甲、森美兰、沙巴、砂拉越） 

Hari Raya Puasa -24/05/2020（全国）* 

Hari Raya Puasa -25/05/2020（全国）* 

Harvest Festival- 30/05/2020（纳闽和沙巴） 

Harvest Festival Day 2 -31/05/2020（纳闽和沙巴）

赶快markdown在你的日历吧！！想想要去哪里玩！

照片摘自网络

想知道更多，请浏览：TTN

 

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

男生送这10个礼物，别具意义

推荐你雪隆区哪家的炸鸡排最好吃！

赶快趁着元宵节脱单！可以去这里抛柑！

2020年全球即将爆红目的地！

只需RM4K，就可以让你在日本大阪玩到爽！

大宝森节就是要去黑风洞！KTMB将在这几天提供24小时运作服务！

注意咯！Pos Malaysia 2月开始落实新的营业时间！

美国专家：武汉肺炎可能比SARS更难控制！

谣言更可怕！在网络上散布未经证实假消息的人，会受到对付！

雪隆区必吃7家点心店！！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More