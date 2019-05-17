42岁绝缘体苏志燮恋爱了？认爱主持人赵恩静 经纪公司：已交往一年！

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42岁韩国男星苏志燮过去几乎是绯闻绝缘体，去年他宣传电影《雨你再次相遇》时，曾松口想结婚，今(17日)韩媒惊曝苏志燮恋情，指他正与一名小17岁的女主播赵恩静（音译）交往，两人在专访中认识，之后发展成恋人，约会画面也曝光，而苏志燮稍早已透过公司承认此恋情！

苏志燮曾演出《主君的太阳》、《我的维纳斯》等电视剧，17年前他和金贤珠合作《玻璃鞋》传出绯闻，但两人都未证实，知情人则指两人确实在交往，因想要低调处理感情才不愿公开。

去年苏志燮宣传《雨妳再次相遇》时，被问目前的理想型，苏志燮腼腆一笑，脱口说：「就是和我交往的人」，被问是否恋爱中，苏志燮改口说：「现在没交往的人」。

韩媒稍早爆出苏志燮正与小17岁的女主播赵恩静交往，去年两人在SBS的节目专访中认识，之后透过共同朋友的聚会再次见面，渐渐成为恋人关系。

《DISPATCH》更爆出两人约会照片，可见两人深夜散步，一人拿着一杯咖啡并肩前行，看来十分亲密浪漫，据知赵恩静为梨花女子大学韩国舞蹈系毕业，2014年在游戏节目中出道，被誉为「英雄联盟女神」。而对于恋爱传闻，出道24年的苏志燮稍早透过公司首度认爱，两人从去年起开始认真交往，目前交往约有一年，还不方便透露是否有结婚的想法。

而欧巴随后也通过经纪公司instagram官宣此消息！不过看着欧巴透过文字小心翼翼地表达这份爱，身为粉丝当然会献上真诚的祝福呀！

资料来源：中时电子报