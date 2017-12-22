4颗汤圆 = 1碗饭？汤圆有好处但不宜过量，否则…

今日冬至，「做冬」后吃汤圆是传统习俗，寓意「团圆」。

中医认为由糯米制成的汤圆味甘性温，有补中益气、健脾暖胃、御寒的作用。但汤圆热量高，4颗等于一碗饭的热量，如配搭一碗合桃露、芝麻糊等中式糖水，随时卡路里超标！中医师及营养师均建议，浅尝为佳，或可自制低热量、低脂紫薯汤圆。

过量进食 可致胃胀

注册中医师刘芷宁表示，汤圆的主要成分为糯米，糯米味甘性温，有补中益气、健脾暖胃、止虚寒的作用。若以芝麻、花生作馅料，芝麻可滋养补肾、补血、润肠，花生则悦脾和胃、润肺化痰，同样是滋补食材；红豆馅料则性平，有祛水肿、健脾益气的功效，「天气冻的话，吃汤圆可以暖身」。

《黄帝内经》记载︰「春夏养阳，秋冬养阴」，冬季养生首重养肾，此时进补吸收最佳，更能发挥作用。刘芷宁指，汤圆由于味甘，过量进食可致胃胀、腹泻、消化不良，而且有痛风、关节痛、腰痛等痛症的人士，吃汤圆更会加剧症状，建议改吃姜汁紫薯糖水、桑寄生蛋茶等的补肾糖水。

馅料油份多 饱和脂肪较高

家营营养中心营养师、香港营养师学会认可营养师陈颖琪表示，汤圆皮主要是由糯米粉加水制成，并配搭不同的馅料，例如花生、芝麻、红豆等。市面上一般出售的汤圆馅料中，掺入了不少的油份，包括猪油及棕榈油，含有较高的饱和脂肪，摄取过量会增加身体的坏胆固醇水平，从而增加患上心血管疾病的风险。

她续说，一颗汤圆的卡路里约40至60千卡，进食约4颗已是一碗饭的热量，即达约206千卡；如果配搭一碗合桃露或芝麻糊糖水，单是糖水的热量已分别达400及280千卡，总热量即达606及486千卡。她提醒，热量较低的糖水是蛋花马蹄露，一碗只有140千卡，又或是南北杏雪耳炖木瓜，一碗约149千卡。

她又说，由糯米制成的汤圆，因糯米黏性较大，较难消化，消化能力较差的人士，进食后容易出现胃胀的情况。她建议，可按个人喜好，自行选择馅料、减少油份及糖份用量，自制健康汤圆，包括玫瑰紫薯汤圆。

资料来源：香港雅虎新闻、照片取自网络

日期：22/12/2017