生活 Lifestyle 4月6日起，所有自动提款机（ATM）豁免1令吉服务费！ by Bryan 帝琰 3 April 2020 written by Bryan 帝琰 3 April 2020 Advertisement 国防部高级部长拿督斯里依斯迈沙比利指出，财政部决定从4月6日开始，通过自动提款机（ATM）可豁免1令吉的服务费，所有提款机包括MEPS的服务，直至行动管制结束为止。 Advertisement 他在首相署举行的新闻发布会说，他鼓励人民在提款也注意要保持距离，并且鼓励人民网上银行服务，例如转账。 另外，他也表示，只要行动管制令仍在实行或生效，所有斋戒月的市集将被禁止。 新闻摘自：星洲日报 照片摘自网络 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 韩国出现首位艺人确诊新冠肺炎病例！男子团体SUPERNOVA成员！ next post 大马方舱医院准备就绪！只待医疗设备到位~ You may also like 新加坡宣布实施更严格的社交距离措施！持续1个月！ 3 April 2020 5招拍摄技巧教学 | 男生也可拍美照 3 April 2020 大马方舱医院准备就绪！只待医疗设备到位~ 3 April 2020 疫情影响手停口停？8 个 PLAN B 收入建议 3 April 2020 短短8天从原本的50万增加一倍！新冠肺炎全球确诊病例突破100万宗！ 3 April 2020 税收局：用电邮短讯·分阶段通知BPN受惠者 3 April 2020 印度最大贫民窟出现新冠确诊病例！患者在转院过程中死亡 2 April 2020 世卫WHO：大马新冠肺炎确诊病例预料在4月中达到高峰！ 2 April 2020 复活节岛失守！全岛只有1家医院 3台呼吸器！ 2 April 2020 90岁阿嬷大爱~ ”我活得那么久了，已经很幸福了，把呼吸器留给年轻病患” 2 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.