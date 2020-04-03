4月6日起，所有自动提款机（ATM）豁免1令吉服务费！

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国防部高级部长拿督斯里依斯迈沙比利指出，财政部决定从4月6日开始，通过自动提款机（ATM）可豁免1令吉的服务费，所有提款机包括MEPS的服务，直至行动管制结束为止。

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他在首相署举行的新闻发布会说，他鼓励人民在提款也注意要保持距离，并且鼓励人民网上银行服务，例如转账。

另外，他也表示，只要行动管制令仍在实行或生效，所有斋戒月的市集将被禁止。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络