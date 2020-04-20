4月23号开始，一旦违反行动管制令 直接送临时监狱!

我国正处于行动管制令期间，但还是有许多人不理警方劝告，一意孤行在街上游荡。对此国防部发出强烈警告，临时监狱将在4月23日起生效，那些冥顽不灵违反行动管制令的人士，将被收押在临时监狱!
国防部今日(4月20日)通过国队卫队总部（Markas ATM）发推文提醒人民继续遵守已发出的指示，因为行管令仍然有效，没有任何放宽。
PENJARA SEMENTARA BAGI MEREKA YANG INGKAR PKP
PKP masih berkuatkuasa tanpa sebarang kelonggaran.. terus patuhi kepada arahan yang telah dikeluarkan. Tindakan tegas dan keras akan diambil. Ingat!!! Penjara Sementara akan dikenakan pada yang ingkar, berkuatkuasa 23 April 2020. pic.twitter.com/P6GLxTmSdD
— Markas ATM (@MarkasATM) April 20, 2020
“（政府）将会採取严格的行动。记住！从2020年4月23日起，违反行管令的人士将被收押在临时监狱。”
新闻摘自：星洲日报
照片摘自网络