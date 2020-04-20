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4月23号开始，一旦违反行动管制令 直接送临时监狱!

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
4月23号开始，一旦违反行动管制令 直接送临时监狱!
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我国正处于行动管制令期间，但还是有许多人不理警方劝告，一意孤行在街上游荡。对此国防部发出强烈警告，临时监狱将在4月23日起生效，那些冥顽不灵违反行动管制令的人士，将被收押在临时监狱!

国防部今日(4月20日)通过国队卫队总部（Markas ATM）发推文提醒人民继续遵守已发出的指示，因为行管令仍然有效，没有任何放宽。

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“（政府）将会採取严格的行动。记住！从2020年4月23日起，违反行管令的人士将被收押在临时监狱。”

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络

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