Kris Wu 吴亦凡全新单曲《Like That》蓄势待发关注度持续飙升

环球音乐集团旗下厂牌Interscope Records正式发行吴亦凡全新单曲《Like That》

Kris Wu吴亦凡新歌引爆全球音乐能量 个人全新专辑蓄势待发关注度持续飙升

美国洛杉矶圣塔莫尼卡当地时间2018年5月18日，环球音乐集团旗下厂牌Interscope Records正式发行音乐制作人、唱作人Kris Wu吴亦凡新专辑首支单曲《Like That》。这首歌也是继上个月环球音乐集团宣布与吴亦凡正式签订全球专属音乐合约后，吴亦凡推出的第一支单曲。

《Like That》由Kris Wu吴亦凡倾情词曲创作，他的创作初衷是希望这是一首令人舒畅、惬意的歌曲。单曲以国际高水准操刀制作，饶富情感的旋律加上吴亦凡特有的磁性声线，营造出一种神秘梦幻的氛围，给听众带来轻松愉悦的听觉感受，这首歌或将成为席卷全球的年度金曲！

吴亦凡在介绍《Like That》这首歌时说，歌曲营造出的氛围能让听者感受到轻松的夏日气氛，阳光洒在身上的惬意，似乎把你带到了一个梦幻的时空。歌曲描述了男生遇见了一个让他怦然心动的女生，在他对女生的感情初出萌芽之时，他决定为爱冒险，直接表达了对她的爱意。就如同歌词中所述“准备把心思都花在你身上，毫无保留”，在初夏的时节用这样轻快的节奏打入人心。

据悉，歌曲MV也即将震撼上线。MV特意邀请到英国知名模特兼维密天使Stella Maxwell饰演女主角，与吴亦凡一起演绎这段美好的邂逅。从歌曲到MV，全部采用超高水准制作，这首歌绝对值得期待。《Like That》也会收入于他即将推出的个人专辑中，该专辑将由环球音乐集团旗下厂牌Interscope Records全球发行。

去年10月，吴亦凡凭借英文单曲《Deserve》成为唯一一位登顶美国iTunes总榜榜首的华人歌手。这首极具影响力的歌曲在美国电台获得超大播放量，在全球范围内的流媒体播放量已经超过10亿。

Kris Wu吴亦凡作为亚洲最具影响力艺人之一，由他本人全程参与词曲创作及制作的音乐作品《July》、《B.M.》、《6》、《Juice》在北美引起强烈关注，并吸引了数以百万的粉丝。超强的国际影响力不仅让吴亦凡跻身好莱坞，联手范·迪塞尔出演好莱坞电影《极限特工：终极回归》；参演了由吕克·贝松执导的《星际特工：千星之城》；此外，他也是宝格丽启用的首位亚洲男星，奢侈品牌Burberry的首位非英籍全球代言人。今年2月，吴亦凡受邀成为“NFL第52届超级碗推广大使”，同时，他作为首位在超级碗官方活动Super Bowl LIVE中表演的华人明星，在超级碗官方活动Super Bowl LIVE的舞台惊艳献唱。

吴亦凡新专辑首支单曲《Like That》，将于当地时间5月18日全球（除亚洲）发行，登陆包括iTunes、Spotify、Apple Music等在内的各大数位平台。全球音乐巨头环球音乐集团旗下Interscope Geffen A&M, Island Records U.K.、环球音乐中国与专业音乐人Kris Wu吴亦凡的强强联手，即将引爆席卷全球的音乐能量，敬请期待《Like That》的闪耀启航。