在中国一些地区，若有未婚男子不幸去世，父母会为儿子寻找“门当户对”的未婚女尸，将两具尸骨合葬在一起，便算两人在阴间结为夫妻。双方父母也从买家和卖家的关系，转变为“亲家”。而年轻去世的女性尸体也因此成为一种“商品”，不仅明码标价，而且需求旺盛，产生出绝大商机，甚至还滋生出了盗尸情况。某医院的员工指出，在他眼中，将女尸火化是最大的浪费。

女尸有分等级，甚至可以喊价到数十万元

据中国《网易》报导，上海大学民俗学教授黄景春指出，在山东、山西、陕西等地仍有冥婚习俗，形成一个巨大的市场。不仅如此，女尸还有分3个等级，鲜尸、湿尸和干尸。鲜尸，指的是刚死去还未下葬的女尸，平均价格为8万元人民币(约马币4.8万)。而湿尸指的是死去一段时间，但还未化成干骨的女尸，市场喊价到5万元人民币(约马币3万)。而干尸就是指已死去多年、只剩下白骨的女尸，市场喊价为2万元人民币(约马币1.2万)。

更夸张的是，有些家族为了抢得「品质优良」的鲜尸，会先打探哪家人有女子濒死，以便马上抢到「最新鲜」的女尸。而女尸若属于年轻鲜尸，又面貌姣好加上高学历，这类的「正妹鲜尸」，更可能喊价到15万元人民币(约马币9.1万)。

由于当地冥婚商机大，因此盗墓、盗尸的事件也层出不穷。当地乡民为防止事件再次发生，会把尸骨埋到村子附近，渐渐形成了「坟墓围村」的格局，还有乡民为了能够看顾尸体，干脆直接在乡村里盖坟墓。

编辑:Angel 迎晶

资料来源：苹果日报、新浪

日期：12/01/2018