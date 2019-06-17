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3招养成“易瘦体质” 范玮琪产后狂甩12kg！

by Gigi 蕙绮
written by Gigi 蕙绮
3招养成“易瘦体质” 范玮琪产后狂甩12kg！
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范玮琪始终保持纤细身材，儘管怀孕足足胖了12公斤，最后仍甩肉成功，窈窕曲线连好姊妹小S都嫉妒地说：「妳再跟我说妳要减肥，我就赏妳两巴掌！」但她在瘦身期间其实并没有刻意节食，反而坚持早餐一定要吃这2种食物！

▲范玮琪始终保持纤细身材。（图／翻摄自Instagram／fanfan）

据《女人我最大》报导，范玮琪表示早餐是每天最不能缺少的一餐，她通常会吃香蕉和地瓜，不但有饱足感，也含有丰富的膳食纤维，有助于肠胃蠕动，一旦排除体内毒素，肤质和气色自然而然会变好。

▲范玮琪没有刻意节食。（图／翻摄自Instagram／fanfan）

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▲范玮琪公开早餐必吃菜单！（图／翻摄自Instagram／fanfan）

此外，范玮琪透露已经戒掉吃零食的习惯了，减少摄取不必要的热量，也不会吃进过多的加工品，当然也要养成多吃蔬果的习惯，苹果、葡萄柚、香蕉、芹菜和小黄瓜样样来，不但能补充身体所需的维生素，也有助于解决便秘问题。

▲范玮琪保持运动的好习惯。（图／翻摄自Instagram／fanfan）

除了调整饮食习惯，保持运动也是不可或缺的。即便范玮琪要忙着演艺事业、服装品牌和照顾双胞胎，她仍会抽出孩子睡觉后的1个半小时空档运动，每天坚持踩40公里的飞轮才肯休息，对于燃脂有很大的帮助。

资料来源：ETtoday

日期：2019年6月17日

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