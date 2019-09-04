2PM出道11周年！尼坤 & 玉泽演晒旧照庆祝~

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韩国2代男团2PM的成员之一Nichkhun日前通过个人IG晒出2PM成员们的完整体自拍照，并配文声称“和这些朋友们在一起的11 and plus years是我人生中最美好的时光。”

Nichkhun还表示：“像已经成为家人的我们一样，遇到真正的朋友是非常令人惊喜的幸运。爱你们的每一个人，因为都在履行着各自的义务，所以这张照片是之前照的，感谢一同经历了各种曲折的我的兄弟们以及HOTTEST，真的很感谢。”

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“感谢成员们对我的帮助，也感谢粉丝们的爱，非常感谢。尽管这是非常艰险的世界，但只要我们在一起就无法撼动。”

另一方面，成员之一的玉泽演也通过自己的SNS Po文表示：“11年了，正在服役的成员们要健康哦，Nichkhun要努力工作，我也要好好努力咯。 一直为我们加油的Hottest，我爱你们。 ”同时也晒出了一张6名成员的合影。

据悉，2PM是在2008年9月4日正式出道，出道短短几年也为K-pop世界留下了许多脍炙人口的歌曲《10分满分的10分》、《Heartbeat》、《Hands Up》等。目前，已经退伍的玉泽演将出演韩剧《The Game》，至于Nichkhun在前不久才刚刚客串了韩剧《阿斯达年代记》，其他成员黄灿盛、李俊昊、JUN.K和佑荣则正在服役中。

新闻摘自：sina 娱乐 & KSD韩星网

照片摘自网络