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全民西洋棋 走起 第二十四届GACC西洋棋锦标赛

为了推广西洋棋文化，马来亚大学（University of Malaya）第二宿舍（Kolej Kediaman Tuanku Bahiyah）将于2020年2月8日至2月15日主办一年一度的西洋棋大赛，名为GACC西洋棋锦标赛(24th GACC Chess Championship)，地点是在马大Dewan Tunku Canselor, DTC 大礼堂。

这次将会主办四项主要比赛，除了历年来都有的世界大专西洋棋国际锦标赛(GACC International Inter-Varsity Chess Championship)， 也将举办另外三项西洋棋公开赛，供社会各个年龄层的人士一起参加。

活动详情如下：

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比赛组别 日期 i. 2020年 GACC全国西洋棋年龄组锦标赛 (GACC AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIP 2020) 2020年2月8日 ii. 2020年 GACC全国西洋棋公开组锦标赛 (GACC OPEN CHESS CHAMPIONSHIP 2020) (FIDE RATED) 2020年2月8日 iii. 2020年 GACC全国西洋棋团体锦标赛 (GACC OPEN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2020) (FIDE RATED) 2020年2月9日 iv. 第24届GACC世界大专国际西洋棋锦标赛 (24 TH GACC INTERNATIONAL INTER-VARSITY CHESS CHAMPIONSHIP) (FIDE-RATED) 2020年2月10日至2020年2月15日

这是一项公开予全球大学大专生，中小学生及大众的西洋棋比赛，并且每年获得马来西亚西洋棋联合会(Malaysian Chess Federation)的认可。从第一届（1996年）至第二十三届（2019年），一共有逾千名来自68所大学，22个不同国家的参赛者参与这项赛事，其中包括中国，日本，印度，新加坡与斯里兰卡。 今年，我们的活动成功获得了吉隆玻西洋棋协会 (Kuala Lumpur Chess Association) 以及马来西亚教育部 (Ministry of Education Malaysia) 的支持与认可。通过一系列的公开赛，本地大学预科班以及中小学生将能获得全国赛及世界赛级的课外活动分数。

本届主题为“Chess for All”（全民西洋棋运动）, 意味着西洋棋是个不分年龄层，不分种族，不分贵贱，人人皆可参与的全民运动。配合本届主题，我们将增设西洋棋嘉年华（Chess Carnival），准备了小型展览以及各种以西洋棋为主题的小游戏供参赛者和公众参加，借此推广西洋棋运动。

目前所有比赛组别仍开放报名，欲知详情，请电邮至[email protected]或致电 016-2062024（黄诗宁）/ 010-2226944（张浠颖）。

更多活动资讯及最新动态，可浏览活动官方面子书， Grand Asian Chess Challenge (GACC)。

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