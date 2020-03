新冠肺炎疫情肆虐全球,目前世界卫生组织依然还未找到根除新冠肺炎病毒的药方,而唯一降低感染风险的方法就是待在家里、注重卫生措施、减少与他人的接触。但人无完人,始终有些民众认为新冠肺炎的疫情不严重,仍是不听劝,直接以身犯险到外头走动。近日,就有一名小姐姐因为不遵从政府颁布的禁足令而染上新冠肺炎,还真是命运弄人!

“21-year-old Tennessee woman who bragged on social media about not taking the outbreak seriously has been diagnosed with it… Ireland Tate joked about not following instructions to stay home and practice social distancing just days before she fell sick”https://t.co/O4iJQDIaow

— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) March 27, 2020