2019韩国票选「国民演员」前3名都来自这部戏！

Advertisement



又到了年末进行各种盘点的时刻了，根据韩国调查公司盖洛普由民众投选的2019年度最有话题，能称为「国民演员」的代表性人物结果显示，前三名都来自同一戏剧《山茶花开时》，其中第一名更由孔晓振夺下，而IU则是10强女演员中最年轻的艺人。

市调公司韩国盖洛普从2007年起找民众票选当年的代表性人物，从今年11月8日到28日，该公司一共面对面调查蒐集了1700份问券资料，选出了最能代表2019年「国民认知度」最高的电视人物，其中出演了《山茶花开时》的孔晓振和姜河那各以12.4%、12.0%的投票率当选今年冠亚军，因为他们演活了冬柏和勇识，而孔晓振更是被认证为电视台的收视保证！

Advertisement



第三名同样是来自《山茶花开时》的资深演员，她就是在剧中饰演姜河那母亲的高斗心。第四名由朴宝剑夺下，他今年的电视剧作品是去年播至今年初的《男朋友》。值得一提的是，他也是盖洛普从2016年调查时的冠军，连续4年都入榜的超人气演员。

今年孔刘和丁海寅则一同获得第五名的殊荣，不过孔刘继2017年2月播毕的《鬼怪》后就没有新作品了，所以还能被选进榜单，显示他拥有着超高的关注度；而丁海寅则是因为透过《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《机智牢房生活》到今年的《春夜》让观众留下深刻印象。

此外，IU饰演的年度夯剧《德鲁纳酒店》的张满月社长也获得第六名的支持率，更是票选的前十名代表演员中最年轻的女演员。第七到第十分别是《SKY Castle天空之城》廉晶雅、近年在综艺节目很活跃的资深女演员金守美、同时在电视剧与综艺节目两边跑的李昇基、以及老牌男演员崔佛岩。

新闻来源： ETtoday