2019流行音乐全金榜      王心凌、王力宏抱走3大奖

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「流行音乐全金榜」迈入10週年，6日在北京工人体育馆举行，包括王力宏、莫文蔚、蔡健雅、王心凌、丁噹、萧秉治、白安等人出席，为现场近万名观众献上一场精彩的音乐盛宴。

甜心教主王心凌身穿白色圆点长裙出席，露出白皙香肩，性感又不失甜美。她在盛典一口气摘下「年度最佳女歌手(港台地区)」、「年度传媒推崇专辑」、「年度二十大金曲《在青春迷失的咖啡馆》」三大奖。除了献唱新专辑歌曲《大眠》，王心凌加码演唱经典甜曲《当你》，当是为6月29日于成都起跑的全新巡演做小暖身。

此外，王力宏也拿下「年度最受欢迎男歌手」、「年度听众最爱演唱会《龙的传人2060》」和「年度最佳公益歌曲《星光》」三个奖项。他事后接受媒体访问时依然难掩惊讶的表示，觉得最受欢迎男歌手应该是流量高的人拿才对，意指觉得自己并非有高流量人气，但有粉丝替他声援：「你是流量歌手啊！」王力宏则笑回：「我是实力派歌手！」

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另外，莫文蔚也在「流行音乐全金榜」中夺得「年度最佳专辑」、「年度最受欢迎女歌手」、「年度二十大金曲《慢慢喜欢你》」。

蔡健雅荣获「年度最佳製作人」、「年度最佳女歌手」、「年度二十大金曲《遗书》」。

白安以《让我逃离平庸的生活》获得「年度最佳创作女歌手」。

萧秉治以《爱过你有多久就有多痛》获得「年度最佳创作男歌手」。另外，他也荣获「年度最佳新人」奖项。