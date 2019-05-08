2019年度狗血剧诞生《如果可以这样爱》大结局

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由佟大为、刘诗诗、保剑锋、郭晓小、杨壹童、齐欢等联袂主演的现代都市情感剧《如果可以这样爱》终于迎来大结局，让我们一起回顾这部被誉为年度狗血剧电视剧的狗血情节吧！

男女主角双双被绿

男女主角初次相遇是在停尸房，两人的丈夫和妻子一同出轨殉情，当时的他们恨不得拔了对方的皮，多次发生争执，还因此闹上警局。

一场流星雨后爱上对方

在白考儿几次大闹后，耿墨池莫名爱上了这个敢爱敢恨的女人，两人在流星雨下定情。（Hello，你们刚刚还是仇人不是吗？）

丈夫的哥哥爱上白考儿

财力雄厚的祁树礼在得知弟弟过世后回国，见到正在发彪的白考儿既而对她一见钟情，之后一直假借弟弟祁树杰名义照顾白考儿，实而为了追求她。

男主角有病

耿墨池从小患有心脏病，在剧中几次经历生死关头，唯独太太去世时病情没有复发，难道他们不够爱对方？

男主角遭遇车祸

在祁树礼强行带走白考儿后，耿墨池伤心过度撞上路边的栏杆，重伤送院。

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女主角有病

亲眼目睹耿墨池车祸的白考儿醒来时患上了针对耿墨池的失忆症，要靠药物维持病情。

男女主角轻生

爱而不能在一起的两个人在同一时间选择结束生命，一个拔掉氧气罩，一个跳河，结果都大难不死，编剧你还能再狗血一点吗？

主角在那里都能相遇

北京那么大，西雅图那么大，世界那么大，为什么耿墨池和白考儿不打电话都能相遇，还不止一次！

闪婚闪离

通常剧中闪婚的情侣是没有什么好结局的，耿墨池和白考儿也逃不过这个安排，不过两人离婚的理由更扯，就是白考儿为了保护有遗传心脏病的孩子骗耿墨池那是她和祁树礼的孩子，而且耿墨池信了。在后来，白考儿被气得流产并失去怀孕的本能。

男二有病

陪伴5年却始终无法得到女主的爱的祁树礼得了末期肺癌，顶多能活几年。

男二成全有情人

祁树礼在耿墨池发病时选择自杀，之后还将器官捐献给耿墨池，成全他和白考儿。