2019年度最精彩的推理神作《Knives Out》！叫好叫座！

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入选《时代》杂志2019年度10大电影的《Knives Out》早前上映之后，深获好评，烂番茄影评更是高达96%！

由《Star Wars：The Last Jedi》导演Rian Johnson执导的年度推理电影《Knives Out》，集结了多位豪华明星包括《007》的Daniel Craig、《Captain America》的Chris Evans，《The Shape of Water》的Michael Shannon，《Blade Runner 2049》的Ana de Armas等，阵容强大！

剧情讲述一位著名的犯罪小说家才刚读过85岁的生日，但却被发现在大宅内离奇身亡。随后，由Daniel Craig饰演的侦探Benoit Blanc受邀调查，并逐渐找出背后的真相！

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据悉，卸下英雄战衣的Chris Evans这一次出演了一个脾气暴躁、说话毒舌的纨绔子弟，甚至还乱飙脏话，突破以往的演绎方式，给观众带来不一样的感受！

另一方面，电影中还有一个亮点就是饰演贴身看护一角的Ana de Armas，片中她和两位男神Daniel Craig和Chris Evans有着精彩对手戏。

据悉，许多影评人都称赞电影剧情紧凑，不拖泥带水，绝对是今年度必看的推理电影！喜欢推理的观众可以进场支持，电影已经在全马各大戏院上映咯！

照片视频摘自网络