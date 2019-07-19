2019《中国好声音》首播战况激烈！王力宏首场将那英“封麦”、金曲奖最佳女歌手重回舞台

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捱过7年之痒的《中国好声音》7月19日起每周五晚9时在浙江卫视火热播出！全新一季更换了新场地和全新导师阵容，正式开启了它第八个年头的重“新”出发。用总导演金磊的话来说，今年节目最重要的主题也在于此，一切“全新出发”，备受网友们瞩目及热议。以下为你整理全新一季第一集几大看点！

1. “ 为了阻止你抢人，我要封你麦”

这一季除了保留上一季的盲选演唱歌单和“魔镜转椅”环节外，还加入了全新规则：比如抢人环节不设人数上限、“一键闭麦”。此规则对于抢人时就可以发挥其功能，导师可以让任何一位“威胁”到自己的对手“一键闭麦”。被“闭麦”导师的座椅将重新转回，麦克风也将无法发声等。从赛制上来看，导师们的第一轮选人就已然火药味十足，更不用说之后陆续拉开的PK车轮战。

2. 国际天王王力宏和乐坛创作才子李荣浩的全新加盟

相较于以往偏Vocal的导师阵容，这两位新晋导师都更偏向于原创，在创作属性有着自己的鲜明特征，唱功同样让人不容小觑。参照这两年综艺诸如《这！就是原创》和《我是唱作人》等对原创的大力挖掘，这或许也将成为新导师筛选学员的一个标准。他们究竟是不按常理出牌还是谨慎为之，以及节目中会不会诞生一些好听的原创金曲等，也成了新一季《中国好声音》的亮点。

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3. 导师互唱成名曲环节

每一季最备受瞩目的莫过于导师互唱成名曲环节，这一季各位导师都使出浑身解数，为开场做足准备！李荣浩老师选了王力宏老师的《Kiss Goodbye》，那英老师选了庾澄庆老师的《改变所有的错》，庾澄庆老师选了王力宏老师的《龙的传人》，而王力宏老师选唱那英老师的《梦一场》，实在太好听了！



4. 台湾金曲奖最佳女歌手纪晓君重回舞台，遗憾零转身

本期《中国好声音》还迎来了一位特殊的学员，她就是来自宝岛台湾的卑南族歌手纪晓君，她选择演唱的《偶然》，在开头加入了卑南族的特色，让导师们深深感动。那英在看到纪晓君的真容之后，激动地说道：“我听过你的歌，你就是殿堂级的！”王力宏则感叹“好久不见”，李荣浩也紧随其后：“久仰大名。”。不过网友们纷纷为这次的零转身表示遗憾，甚至掀起一股质疑浪潮。



资料来源：搜狐、中国好声音官博