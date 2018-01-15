2018 年 To Do List，你做到几个呢？

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有首歌的歌词提到，“过去让它过去，来不及~”

放下过去，让心归零。

2018年，我们一起转变，一起“氧”人生！

#newchallenge2018

#newsleep – 挑战难度★★★

我们常听说，做人呀要多用脑。

今年的第一个挑战，就是让头脑休息。

很多人备受失眠困扰，工作和生活压力让身心疲惫却无法入眠。

除了工作8小时，我们常时间机不离身，

就连睡前一秒，都还在刷手机。

手机辐射会影响脑部神经，使情绪过于亢奋和神经紧张，让大脑无法休息。

要如何改善睡眠呢？

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步骤一：睡前10分钟，关掉手机并放在远处。

步骤二：冥想放空10分钟，什么事都别想，明天事明日再解决。

步骤三：呼吸！没错，就是呼吸。

足够的氧气进入血液后，可帮助减缓心跳和舒缓身心。

美国哈佛大学医学博士提倡 [478呼吸技巧]，

吸气4秒，屏气7秒，再从嘴巴吐气8秒，重复4次。

#newvision – 挑战难度★★★

问题1：你享受目前的生活吗？

问题2：你想要做什么？

问题3：你需要什么？

这些问题引导你寻找心中的答案，就是增值自己！

微软亚洲研究院院长曾说过，“人类最重要的价值，就是不断寻求未知。”

别害怕迷茫，更别一沉不变！

今年第二个任务，就是培养新的兴趣，比如学烹饪、学新的语言等。

每件事都有令你意想不到的新知识，开创新的人生目标，让生活更有乐趣。

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#newvacation – 挑战难度★★★★

想要出国却嚷嚷没钱？

[365存钱法] 方法非常简单。

每天存放指定金额，累计储蓄至年底，

一年总计可存到一笔可观的财富。

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如果每天存RM10，

365 X RM10 = RM3650

你可以到东南亚国家旅游。

如果每天存 RM20，

365 X RM20 = RM7300

你可以飞到欧洲了！

第三个任务，挑战自己，或约好友一起接受这个存钱任务吧！

#newbio – 挑战难度★★

我们常听闻不同的保养小撇步，但有两个保养观念是错误的！

一，选购保养品，越贵越好。

二，擦越多越补，效果更好、更快。

你可以先咨询美容专家和医师，依据个人皮肤状况，挑选合适的保养品。

最后一个任务，学会美容基本知识。

比如说敏感肌肤，应避免使用强力药性及含酒精刺激成分的保养品。

如包装上注明乙醇，Ethanol，即酒精，就得慎用。

在第一个挑战有提到，深呼吸帮助睡眠，同时你的肌肤也需要呼吸。

另外，擦过多或过于浓郁的保养品，

不但累积有害物质并形成厚角质，而且还会堵塞毛孔。

全新Bio-essence升级上市，含有BIO ENERGY COMPLEX独特专利配方，

肌肤层层充满氧气，让有效成分更容易吸收,

加强自我补充、修护及更新!

肌肤全面转变，Bio-essence 转变美肌。