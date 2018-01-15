2018 年 To Do List，你做到几个呢？

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有首歌的歌词提到，“过去让它过去，来不及~”
放下过去，让心归零。
2018年，我们一起转变，一起“氧”人生！
#newchallenge2018
#newsleep – 挑战难度★★★
我们常听说，做人呀要多用脑。
今年的第一个挑战，就是让头脑休息。
很多人备受失眠困扰，工作和生活压力让身心疲惫却无法入眠。
除了工作8小时，我们常时间机不离身，
就连睡前一秒，都还在刷手机。
手机辐射会影响脑部神经，使情绪过于亢奋和神经紧张，让大脑无法休息。
要如何改善睡眠呢？
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步骤一：睡前10分钟，关掉手机并放在远处。
步骤二：冥想放空10分钟，什么事都别想，明天事明日再解决。
步骤三：呼吸！没错，就是呼吸。
足够的氧气进入血液后，可帮助减缓心跳和舒缓身心。
美国哈佛大学医学博士提倡 [478呼吸技巧]，
吸气4秒，屏气7秒，再从嘴巴吐气8秒，重复4次。
#newvision – 挑战难度★★★
问题1：你享受目前的生活吗？
问题2：你想要做什么？
问题3：你需要什么？
这些问题引导你寻找心中的答案，就是增值自己！
微软亚洲研究院院长曾说过，“人类最重要的价值，就是不断寻求未知。”
别害怕迷茫，更别一沉不变！
今年第二个任务，就是培养新的兴趣，比如学烹饪、学新的语言等。
每件事都有令你意想不到的新知识，开创新的人生目标，让生活更有乐趣。
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#newvacation – 挑战难度★★★★
想要出国却嚷嚷没钱？
[365存钱法] 方法非常简单。
每天存放指定金额，累计储蓄至年底，
一年总计可存到一笔可观的财富。
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如果每天存RM10，
365 X RM10 = RM3650
你可以到东南亚国家旅游。
如果每天存 RM20，
365 X RM20 = RM7300
你可以飞到欧洲了！
第三个任务，挑战自己，或约好友一起接受这个存钱任务吧！
#newbio – 挑战难度★★
我们常听闻不同的保养小撇步，但有两个保养观念是错误的！
一，选购保养品，越贵越好。
二，擦越多越补，效果更好、更快。
你可以先咨询美容专家和医师，依据个人皮肤状况，挑选合适的保养品。
最后一个任务，学会美容基本知识。
比如说敏感肌肤，应避免使用强力药性及含酒精刺激成分的保养品。
如包装上注明乙醇，Ethanol，即酒精，就得慎用。
在第一个挑战有提到，深呼吸帮助睡眠，同时你的肌肤也需要呼吸。
另外，擦过多或过于浓郁的保养品，
不但累积有害物质并形成厚角质，而且还会堵塞毛孔。
全新Bio-essence升级上市，含有BIO ENERGY COMPLEX独特专利配方，
肌肤层层充满氧气，让有效成分更容易吸收,
加强自我补充、修护及更新!
肌肤全面转变，Bio-essence 转变美肌。