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2018年度十大专辑暨十大单曲揭晓！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
2018年度十大专辑暨十大单曲揭晓！
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被视为是台湾金曲奖风向球，由中华音乐人交流协会主办的“2018年度十大专辑暨十大单曲”日前终于揭晓！

蔡依林艾怡良陈奕迅分别以去年发行的专辑获得十大专辑和单曲！蔡依林睽违4年发行的野心之作《Ugly Beauty》获得入选年度10大专辑。专辑中的《玫瑰少年》则获得10大单曲，这首由五月天阿信帮她写词的《玫瑰少年》呼应社会议题，反对校园霸凌，是专辑中具有指标性的歌曲。

E神陈奕迅这次凭藉著Duo Band《L.O.V.E.》专辑，音乐风格多元加上恣意演唱，游刃有余。卢凯彤有份参与词曲创作的《海里睡人》也入选年度单曲之一。

至于艾怡良《垂直活着，水平留恋着》也备受肯定，创作和演唱功力更上一层楼。专辑主打《Forever Young》也成为年度10大单曲之一。

其他入选2018年度10大专辑还包括，

林忆莲《0》

孙盛希《希游记》

谢震廷《爱丽丝》

柯智棠《吟游》

廖士贤《西部》

ØZI《ØZI：The Album》

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落差草原  WWWW《盘》

 

十大单曲

HUSH 《对等关系》

Eason and the duo band 《海里睡人》

许如芸《花粉症》

李宗盛《新写的旧歌》

陈升《雨晴》

魏如萱《Don’t Cry Don’t Cry》

 

艾怡良《Forever Young》

 

卢广仲《几分之几》

蔡依林《玫瑰少年》

陈绮贞《伤害》

 

资料来源：中时电子报

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