2017的 Top 20 烂片与新鲜片有哪些？这些片子你都看过吗？

Rotten Tomatoes(中文翻译为烂番茄)是一个主要面向北美电影评分的网站。对于电影的评选标准相当严格,网站会追踪正反两极的所有评论,若正面的评论超过 60% 以上,该部作品将会被认为 Fresh(新鲜片),反之则为 Rotten(烂片),此外,网站亦会采纳许多知名影评对于该部电影的评价作为评比依据。因此,许多影迷为了看电影不「踩雷」,在进电影院之前都会先参考 Rotten Tomatoes。

2017年度 Fresh 和 Rotten 的片子!

2017年度烂片

近日,Rotten Tomatoes 公布了 2017 年度烂片 Top 20

第 1 名:《Just Getting Started》

第 2 名:《Boo 2! A Madea Halloween》

第三名:《Rings》

第四名:《The Nut Job 2: Nutty by Nature》

第五名:《The Emoji Movie》

第六名:《Transformers: The Last Knight 》

第七名:《The Mummy》

第八名:《The Dark Tower》

第九名:《The House》

第十名:《All Eyez on Me》

第十一名:《Daddy’s Home 2》

第十二名:《Underworld: Blood Wars》

第十三名:《The Book of Henry》

第十四名:《King Arthur: Legend of the Sword》

第十五名:《A Bad Moms Christmas》

第十六名:《Wonder Wheel》

第十七名:《Monster Trucks》

第十八名:《Jigsaw》

第十九名:《Justice League》

第二十名:《Ghost in the Shell》

每一部烂片都有其上榜的原因,例如第 1 名则是《Just Getting Started》,上榜原因为演员不够入戏且剧情不够吸引人、第 3 名的《Rings》,翻拍日本恐怖片《贞子》,许多影迷表示惊悚程度完全不及原作的一半。

而分别第 9 与第 8 名的《The House》及《The Dark Tower》,同样都是改编自史蒂芬金的小说,有别于《IT》,《The Dark Tower》得到了极低的评价,原因是因为许多观众认为电影无法完美切割、浓缩小说里的剧情,导致看过小说的影迷无法融入剧情,没看过小说的朋友更是一头雾水。紧接着第 7 名的《The Mummy》,超强卡司加上铺天盖地的宣传,这部电影在上映前其实呼声相当高,不过上映后却因电影要强调的「动作」部分不够精采,再加上无法达到该有的惊悚度而让影迷失望。第 6 名《Transformers: The Last Knight 》,同样也是因电影没有新鲜感而上榜。

另外,电影网站Screen Rant总结了权威影评网站Rotten Tomatoes对各好莱坞电影评分,并且选出了最佳电影的排名!

2017年度新鲜片

第一名:《Get Out》

第二名:《Lady Bird》

第三名:The Big Sick

第四名:《Mudbound》

第五名:《Coco》

第六名:《Call Me By Your Name》

第七名:《The Florida Project》

第八名:《The Shape of Water》

第九名:《Three Billboards Outside Ebbing, Missouri》

第十名:《Logan Lucky》

第十一名:《Baby Driver》

第十二名:《Logan》

第十三名:《War for the Planet of the Apes》

第十四名:《Wonder Women》

第十五名:《Star Wars:The Last Jedi》

第十六名:《Thor:Ragnarok》

第十七名:《Dunkirk》

第十八名:《The Disaster Artist》

第十九名:《Spider-Man:Homecoming》

第二十名:《The Lego Batman Movie》

这些由Rotten Tomatoes评出来的新鲜好片,你看过多少部呢? 不管你认不认同,让我们一同期待 2018 影业能够带给我们更多的惊喜吧!

