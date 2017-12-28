2017的 Top 20 烂片与新鲜片有哪些？这些片子你都看过吗？

Rotten Tomatoes（中文翻译为烂番茄）是一个主要面向北美电影评分的网站。对于电影的评选标准相当严格，网站会追踪正反两极的所有评论，若正面的评论超过 60% 以上，该部作品将会被认为 Fresh（新鲜片），反之则为 Rotten（烂片），此外，网站亦会采纳许多知名影评对于该部电影的评价作为评比依据。因此，许多影迷为了看电影不「踩雷」，在进电影院之前都会先参考 Rotten Tomatoes。

2017年度 Fresh 和 Rotten 的片子！

2017年度烂片

近日，Rotten Tomatoes 公布了 2017 年度烂片 Top 20

第 1 名：《Just Getting Started》

第 2 名：《Boo 2! A Madea Halloween》

第三名：《Rings》

第四名：《The Nut Job 2: Nutty by Nature》

第五名：《The Emoji Movie》

第六名：《Transformers: The Last Knight 》

第七名：《The Mummy》

第八名：《The Dark Tower》

第九名：《The House》

第十名：《All Eyez on Me》

第十一名：《Daddy’s Home 2》

第十二名：《Underworld: Blood Wars》

第十三名：《The Book of Henry》

第十四名：《King Arthur: Legend of the Sword》

第十五名：《A Bad Moms Christmas》

第十六名：《Wonder Wheel》

第十七名：《Monster Trucks》

第十八名：《Jigsaw》

第十九名：《Justice League》

第二十名：《Ghost in the Shell》

每一部烂片都有其上榜的原因，例如第 1 名则是《Just Getting Started》，上榜原因为演员不够入戏且剧情不够吸引人、第 3 名的《Rings》，翻拍日本恐怖片《贞子》，许多影迷表示惊悚程度完全不及原作的一半。

而分别第 9 与第 8 名的《The House》及《The Dark Tower》，同样都是改编自史蒂芬金的小说，有别于《IT》，《The Dark Tower》得到了极低的评价，原因是因为许多观众认为电影无法完美切割、浓缩小说里的剧情，导致看过小说的影迷无法融入剧情，没看过小说的朋友更是一头雾水。紧接着第 7 名的《The Mummy》，超强卡司加上铺天盖地的宣传，这部电影在上映前其实呼声相当高，不过上映后却因电影要强调的「动作」部分不够精采，再加上无法达到该有的惊悚度而让影迷失望。第 6 名《Transformers: The Last Knight 》，同样也是因电影没有新鲜感而上榜。

另外，电影网站Screen Rant总结了权威影评网站Rotten Tomatoes对各好莱坞电影评分，并且选出了最佳电影的排名！

2017年度新鲜片

第一名：《Get Out》

第二名：《Lady Bird》

第三名：The Big Sick

第四名：《Mudbound》

第五名：《Coco》

第六名：《Call Me By Your Name》

第七名：《The Florida Project》

第八名：《The Shape of Water》

第九名：《Three Billboards Outside Ebbing, Missouri》

第十名：《Logan Lucky》

第十一名：《Baby Driver》

第十二名：《Logan》

第十三名：《War for the Planet of the Apes》

第十四名：《Wonder Women》

第十五名：《Star Wars：The Last Jedi》

第十六名：《Thor：Ragnarok》

第十七名：《Dunkirk》

第十八名：《The Disaster Artist》

第十九名：《Spider-Man：Homecoming》

第二十名：《The Lego Batman Movie》

这些由Rotten Tomatoes评出来的新鲜好片，你看过多少部呢？ 不管你认不认同，让我们一同期待 2018 影业能够带给我们更多的惊喜吧！

资料来源：Hypebeast、新浪、搜狐

图片来源：网络

影片来源：Youtube

编辑：淑婷