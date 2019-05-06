20岁的王俊凯与20周年的五月天相遇 合作重现《纯真》20周年版MV！

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2019年，“华人第一天团”五月天在出道20年的重要里程碑，回归初心、重回出道初期“蓝色三部曲”。自4月大阪城起跑的「Mayday 2019 Just Rock It!!!“蓝 | BLUE”」，从3日到12日一连6场超过15万歌迷，回到香港迪士尼乐园幻想道露天场地，在闪耀的星空下相遇“青春期的五月天”。

5月6日，恶恶雨天蓝色三部曲20周年首部曲《纯真MaydayBlue20th》就在各大平台感动上线！这次更力邀20岁的王俊凯演出这部纪念MV，同时也请到“占据”五月天青春岁月的《温柔》、《终结孤单》女主角红发女孩——胡安安共同参演，唤醒纯真的青春记忆！

《纯真》20周年版MV延续2000年《温柔》的场景，在一阵天崩地裂，地球大翻转成了颠倒世界。2019年的王俊凯一睁开眼来到2000年7月，来到被「温柔」遗弃的胡安安房间，随着房间的线索，一步步找到《爱情万岁》专辑，戴上耳机听着音乐感受房间主人翁的「纯真」故事。用叙事的手法，描述人与人虽各为孤岛，藉由音乐与他人串连消弭隔阂，找到生活与生命的意义。

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这次五月天和王俊凯的合作，引起许多粉丝们的热议与支持，而20岁的小凯与20周年的五月天神秘的相遇，其实归功于当年的一则转发文。

「一切的偶然也许是必然」

当年一则偶然的转发

让20周年的我们再相遇20岁的他

当年，因为阿信转发王俊凯和王源翻唱〈洋葱〉影片，王俊凯在微博回应表示会以五月天为努力的目标。如今王俊凯已是当红偶像，也是一名学霸，同时兼顾北京电影学院的学业，阿信佩服地说：「小凯之前到联合国全英文演讲、最年轻亲善大使，很厉害！这么多工作，还要再去念北京电影学院，小凯真的是很好的榜样！」

现在一起来见证20周年版的《纯真》MV

20年前的《纯真》MV

当年在《温柔》中的红发女孩

资料来源：ifensi、Vogue Culture