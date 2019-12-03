2·12 菲律宾东运会 大马成绩

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大马羽球男团周一以3比0击败新加坡，接下来他们将与寻求六连冠的卫冕冠军印尼，争夺冠军！

打头阵的大马男单一哥李梓嘉，以21比18、21比12击败骆建佑。

大马头号男双谢定峰与苏伟译，以20比22、21比13、21比16逆转力挫新加坡组合骆建贤与许永凯，将大比分扩大至2比0！

第三位登场的大马男单宋浚洋，以14比21、21比8、21比16逆转许家维，为大马锁定胜局，如期赴约决战印尼。

另一方面，上届女团银牌大马，在周一的半决赛中，以0比3不敌剑指四连冠的泰国，无缘连续三届东运打进决赛，只能满足于铜牌。

打头阵的大马女单一姐谢抒芽以17比21、14比21，输给泰国前世界冠军拉查诺。泰国头号女双拉温达与普蒂塔以24比22、21比18击败大马头号女双李明晏与邹美君，将大比分扩大为2比0。取代吴堇溦上演东运处女秀的吉苏娜先盛后衰，以21比15、11比21、12比21不敌泰国次号女单布莎南，泰国以3比0锁定胜局。



另外，马来武术队也捎来金喜。大马组合塔奇尤丁与萨兹兰通过技术分重计后，险胜东道主组合，赢得男子双人赛金牌；两支组合在正赛以564分，平分秋色。塔奇尤丁也成功捍卫了2年前在吉隆坡赛会的金牌，当时他与罗斯里搭档摘金。这也是大马代表团在本届东运会的第10枚金牌。

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25岁的大马器械体操美女Farah Ann Abdul Hadi，周一在女子个人全能赛摘金，夺下大马代表团在本届东运的第11枚金牌！第四次出战东运的Farah Ann以48.050分的成绩，进账本身的第五枚东运会金牌；另一位大马选手陈璎月则是以46.900分的成绩夺铜。

大马英式篮球在周一的决赛中，以48比42力挫宿敌新加坡，成功捍卫2017年赛会的金牌。双方在上半场以21比21平分秋色，但大马娘子军在第三节拉开比分至40比30，最终有惊无险顺利卫冕；泰国和汶莱共享铜牌。



此外，虽然面对草地稀烂不堪等客观因素，但被寄予厚望的大马草地滚球队，不负众望地于周一拿下3金1铜。大马通过女子四人赛（17比6击败菲律宾）、女子双人赛（21比14击败汶莱）和男子三人赛（14比8击败菲律宾）贡献3金，男子双人赛则拿下铜牌。

同时，大马周一通过举重和射击进账2铜。2018年共运会金牌得主阿兹尼尔（25岁）在男子61公斤以下级别，以283公斤的总成绩举出铜牌。

不仅如此，大马选手詹丹-兴杜也在男子WA1500 PC型手枪决赛，以1432环拿到意料之外的铜牌；但刚拿到由私人公司赞助1万令吉新夹克的神枪手伊祖安，在男子10公尺气步枪决赛，无缘三甲。

新闻来源：东方网