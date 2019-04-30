19岁单曲《To Me》上线！欧阳娜娜联手窦靖童、元若蓝发新歌

Advertisement



4月26日，欧阳娜娜发行个人全新单曲《To Me》，这首新势华语单曲是娜娜送给自己的成年礼物。而作为开启她崭新音乐之路的全新单曲，《To Me》也是一首凝结了包括娜娜在内的三位华语创作才女的音乐女力结晶。《To Me》的作曲，特邀国内独具新生代女性个性特质的窦靖童谱写，值得一提的是这是她首次为他人撰写音乐作品。作词部分则力邀到台湾个性歌手元若蓝，身为双子座的她不仅善于精炼文字，还赋予了歌曲多层次个性的表达，充分将欧阳娜娜身为90后的无畏与冲劲全力传达出来。

在演唱方面，欧阳娜娜运用她饶富想象的中低声线，跳脱以往的在乐迷及粉丝心目中的“全能少女”气息。加上在金曲制作人小安老师的制作推进下，更是扩大了《To Me》在女性轻摇滚风格上的独立个性与娜娜拥有的多变面向和潜质。一直以来，大家所看到的只是某一层面的娜娜，而她内在潜藏的爆发能量和冲突的美感是更值大家期待的。

《To Me》的MV拍摄邀请到90后新锐导演Gabrielle Yu为娜娜量身打造,这位人气新导演由摄影师出身,并与各大杂志合作,曾为苏菲玛索、ANGELABABY等明星拍照以及为ARMANI、TIFFANY等各大时尚品牌拍摄影片,擅长营造时尚视觉氛围感的他，在这支极具重要意义又别具个人风格的音乐MV中，将欧阳娜娜的青春感更加放大耀眼，令所有乐迷网友在聆听新歌《To Me》的同时，感受欧阳娜娜清新甜美的气质下，尽情展露的出众实力与音乐才华。

Advertisement



双子座AB型，出道以来欧阳娜娜凭其清新甜美的气质和实力出众的音乐才华，在短短数年间成为备受注目的耀眼新星，跨足音乐演奏、影视戏剧、流行时尚等不同领域。去年，她选择重回校园潜心修炼，主修制作、作曲，想要实现自己成为00后女唱作人的愿望。如今即将迎来19岁的欧阳娜娜将正式开始她的音乐创作，从心出发，向世界宣告着：我们都可以成为最闪亮的那一颗星星。而今年，也正好是欧阳娜娜出道的第十个年头，为了感谢一直以来支持自己的粉丝朋友，“欧阳娜娜十周年音乐会”首站将于4/28在美国波士顿伯克利音乐学院举办，这也是她与自己的母校伯克利设立奖学金之后的首场音乐会，相信届时她将用自己的音乐才华折服世界各地的乐迷及粉丝！

资料来源：Universal Music Malaysia

日期：2019年4月30日