15秒就能让你吓破胆！

有些人喜欢找寻感官刺激的人，所以他们通常喜欢看恐怖片，这种引出恐惧感的电影会让人心跳加速，也能让身体能力扩张，对某些人来说，就有点像是很多人做完瑜伽之后，会觉得通体舒畅。

2017 年的 15 秒恐怖电影大赛 已经公佈了前 20 名的得奖名单，“恐怖电影大赛”是一个非盈利性的国际电影制作比赛，影片长度要求为15秒，短短的时间就足够让人吓破胆！

15 秒恐怖电影

15秒恐怖電影大賽 “恐怖電影大賽”是一個非盈利性的國際電影制作比賽，影片長度要求是15秒。最近，2017年獎項已經確定，下面分享的是第1名～第20名的作品：第1名：艾瑪第2名：父女的一天第3名：自由落體第4名：下水口第5名：悖論第6名：晚安第7名：晚安讀者第8名：夜間巡邏第9名：如果你知道你快樂第10名：指甲第11名：保姆第12名：壞時機第13名：魔鬼讓我這樣做第14名：演出時間第15名：視網膜第16名：虛擬現實第17名：初次噴射第18名：像你一樣第19名：做鬼臉第20名：虛驚一場當然對于恐怖與否，每個人的觀感不同，你心目中的排名是怎樣的呢？来源页面：https://www.youtube.com/user/Tromamovies/videos Posted by 大叔爱吐槽 on Saturday, 30 December 2017

以下为第

1名～第20名的作品：

第1名：艾玛

第2名：父女的一天

第3名：自由落体

第4名：下水口

第5名：悖论

第6名：晚安

第7名：晚安读者

第8名：夜间巡逻

第9名：如果你知道你快乐

第10名：指甲

第11名：保姆

第12名：坏时机

第13名：魔鬼让我这样做

第14名：演出时间

第15名：视网膜

第16名：虚拟现实

第17名：初次喷射

第18名：像你一样

第19名：做鬼脸

第20名：虚惊一场

PTT的网友看完短片后纷纷留言，当然对于短片恐怖与否，每个人的观感不同，你心目中的排名是怎样的呢？

资料来源：批踢踢實業坊、面子书（大叔爱吐槽）、生活报橘

编辑：淑婷