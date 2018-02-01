10个很多人不知道的 iPhone-Siri功能

使用iPhone的你 知道Siri的全部使用方式吗？其实，Siri不只是给你叫出来唱歌和问些无聊搞笑的问题娱乐你，它还有很多实用功能。马上来看看你知不知道这10种Siri用法！

利用地点设置提醒事项

Siri是很聪明的，它知道你所处地点，而且你可以利用“地点”作为提醒的基准。把你的工作地点或住家地址输入后，你就可以给它一些指令来提醒你。例如：“离开工作地点前，记得提醒我带电脑和资料回家。”这样的功能可以避免你丢三落四！

它知道你设的朋友昵称

输入朋友或家人的名字或昵称进电话，只要告诉Siri那个昵称，它就会自动帮你打给他。这个方法非常节省时间，尤其手上拎着很多东西，无法按电话时，这就更方便了。

关闭设定

如果你想关闭一些设定，例如蓝牙、3G，只要告诉Siri，它就可以直接关闭这些设定了。

搜寻备忘录

如果你把东西记录在备忘录，直接告诉Siri：在备忘录寻找关于XXX，它就会帮你寻找。

使用它开启程序

可以用Siri来开启Apps，例如：“打开位智(waze) 、打开相簿(photo)。”当然，如果Siri设置成华语，你就说华语；如果设置成英语，就得说英语它才明白哦！

删除所有闹钟

其实你可以使用Siri来设置或删除你的闹钟，超方便的。

随时随地都可以问Siri你想知道的资料

当你想查询一些你不明白或不知道的事情，只要告诉Siri，它就会把你所要的资料找给你。

问它球队比分

如果你是球迷，这个方法就非常适合你。因为当你没有时间看球赛，但又想马上知道比分时，问Siri，它会随时更新让你知道。

问它节日日期

当你忘记节日日期，也可以问Siri，它会直接给你答案。

Siri是可以用输入方式的

大部分人在使用Siri时最大的烦恼就是它听不懂我们在说什么，这时你可以轻点”编辑“，改用输入方式给Siri指令，这样就可以避免讲了十遍最终放弃它啦！

有没有觉得知道了这10个方法，你以后会更善用Siri？iPhone使用者，别再成天捉弄Siri了，好好使用这些功能吧！

编辑：Carlynn/Angel 迎晶

资料来源：Groupdeal Blog

日期：30/01/2018