1个月减16斤！李荣浩总结瘦身秘诀

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歌手李荣浩10月初在社群平台发文，透露「1个月瘦了16斤（8公斤）」，而他整个人也明显地瘦了一圈，甚至被粉丝调侃「瘦下来眼睛都变大了」，令许多人好奇究竟如何办到。他8日首度公开自己这个月的做法，一天一餐、运动加上好作息，一路坚持下来，果然成效显着！

李荣浩透露饮食上的改变，每天都只吃中午1餐，菜单是水煮鸡胸肉、水煮花椰菜、水煮地瓜，并且戒掉米、麵等所有精细淀粉。此外，他每天运动1小时，不限有氧运动或重量训练，并且会早早去睡觉，还特别强调这一点「比运动还管用」。

不过，就算知道什么方法有用，也难免会有难以坚持的时候。李荣浩叮咛：「当你深夜飢饿难忍时，要想此时此刻脂肪正在被消耗，一切都是值得的。」如果真的要瘦下来，就要坚持1个月以上，「如果只能坚持两三天，建议不要开始，纯属浪费感情和生命。」

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分享完减肥方法，李荣浩最后也强调，这只是他个人的习惯，并没有任何科学依据，请大家慎用。他也幽默道：「1个月后如果依然不瘦，建议改变自己的审美，觉得越胖越好看，以后就再也不用减了，一劳永逸。」引来许多网友笑说「非常适合我」、「审美已改，谢谢分享」。

李荣浩减肥心得全文如下：

1.一日一餐 午餐(水煮鸡胸肉 水煮西兰花 水煮红薯)

2.戒掉一切精细的淀粉 (米 面)

3.每日运动一小时 有氧 重量都可

4.早睡(比运动还管用)

5.当你深夜饥饿难忍时 要想此时此刻脂肪正在被消耗 一切都是值得的

6.坚持一个月以上 (如果只能坚持两三天 建议不要开始 纯属浪费感情和生命)

7.一个月后如果依然不瘦 建议改变自己的审美 觉得越胖越好看 以后就再也不用减了 一劳永逸

8.以上内容纯属个人习惯分享 毫无任何科学依据 慎用

新闻来源: Ettoday